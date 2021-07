PRD denuncia "narcoelección" en Michoacán ante la Fepade

El dirigente nacional de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), la existencia de una "narcoelección" en Michoacán, durante los comicios del pasado 6 de junio.

Acompañado del excandidato del PRD a la gubernatura de esa entidad, Carlos Herrera Tello, el líder del sol azteca aseguró que hubo condicionamientos por parte de operadores de Morena, quienes amenazaron a la ciudadanía de quitar los programas sociales si no votaban por su partido; además, se argumenta que la diferencia de votos entre el candidato de Morena y Carlos Herrera es mucho menor al total de votos nulos.

De igual manera, se registró la violación de la veda electoral por parte del equipo de Alfredo Ramírez Bedolla y se han recabado 68 testimonios de ciudadanos y ciudadanas que atestiguaron la intromisión del crimen organizado en la votación.

"Existe una cantidad mucho más grande de casillas, pero solo este número tuvo la valentía -hay que decirlo- de sostener y afirmar su testimonio, porque muchísima gente más no quisieron hacerlo por justificado temor personal o para protección a sus familias y no se han atrevido a dar su testimonio", aseveró Zambrano Grijalva.

El dirigente recordó que a la par de esta denuncia, existe una ante el tribunal electoral local, la cual se prevé que sea atraída por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Zambrano y el excandidato se reunieron con el Fiscal José Agustín Ruiz Pinchetti y le presentaron la denuncia con las evidencias correspondientes, en un afán de agotar todas las instancias legales posibles para anular la elección.

Por parte de la Dirección Nacional Ejecutiva, estuvieron presentes Adriana Díaz, Secretaria General; Estephany Santiago, Secretaria de Comunicación Política; Edgar Pereyra, Secretario de Gobierno y Asuntos Legislativos, y Camerino Márquez, Secretario de Organización y Planeación Interna. Asimismo, asistieron el diputado electo Luis Espinosa Cházaro y el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila Romero.