PRD en San Lázaro pide investigar violaciones de Arvide por el "¡Viva López Obrador!"

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados impulsa un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores investiguen posibles violaciones a la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional por parte de la cónsul de México en Estambul, Turquía, Isabel Arvide, cuando el pasado 15 de septiembre, al dar el Grito de Independencia, lanzó un "¡Viva López Obrador!".

El pasado 15 de septiembre, embajadas y consulados de México en el mundo llevaron a connacionales que habitan en el extranjero las festividades por el aniversario de la Independencia de México y las arengas de la cónsul Isabel Arvide causaron polémica al nombrar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al conmemorar el Grito de Independencia, la cónsul lanzó un "Viva López Obrador", por lo que fue increpada en la ceremonia por la mexicana Gabriela Cano.

"Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer del conocimiento público sobre la posible violación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como por los hechos ocurridos durante la ceremonia cívica en el Consulado de México en Estambul, Turquía, así como en diferentes entidades federativas", expresó en su resolutivo el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro.

El legislador perredista dijo que el Grito de Independencia es una ceremonia cívica con connotación simbólica e histórica, que podría ser una de las más emblemáticas en México, además que para los mexicanos no es un día cualquiera pues es el inicio de la conformación de nuestro país como una nación independiente.

Además de Isabel Arvide, el presidente municipal en Ensenada, Armando Ayala; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada; y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mencionaron en sus gritos de Independencia a López Obrador.

"Tener mayoría en un sexenio, no equivale a ser parte de la historia y mucho menos se equipara a los héroes que nos dieron patria y libertad a las mexicanas y los mexicanos. La fiesta más patriótica que se celebra en nuestro país, así como en representaciones de México en el extranjero, no se puede ver desdibujada por el culto a la personalidad de un individuo.

"No se debe permitir que se banalice algo tan simbólico como es el grito de independencia. Lo que hicieron los servidores públicos antes referidos no representa el sentir de las mexicanas y los mexicanos", explicó Espinosa Cházaro.

Agregó que Arvide, como representante de México en el extranjero, uno de los actos de mayor privilegio es dar el grito de independencia, por lo que es de cuestionarse el papel desempeñado en Estambul.

"El grito de independencia es nacional, no es exclusivo de ningún partido político, es lo que nos identifica como mexicanas y mexicanos, no sólo en territorio nacional, sino también en el extranjero. Independientemente de si nos referimos a una Cónsul de carrera o general, si tomó o no protesta ante el Senado de la República, su obligación es conducirse con imparcialidad. Además de lo anterior, lamentablemente cuando pronunciaba su arenga en el Consulado, no evitó que la Bandera tocara el piso", dijo el perredista.

"Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer del conocimiento público sobre la posible violación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como por los hechos ocurridos durante la ceremonia cívica en el Consulado de México en Estambul, Turquía, así como en diferentes entidades federativas", propuso el diputado del PRD en su punto de acuerdo.

Agregó que "se proceda conforme a la ley en la materia".