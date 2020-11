PRD pide a INE revisar cuentas de precampañas de AMLO y Barbosa

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar cuentas en las precampañas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Esto, luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer una investigación sobre Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente, quien, cuando fungió como secretario de Finanzas del partido Morena, contrató proveedoras fantasmas para las elecciones del 2018.

El líder izquierdista dijo que esta práctica es una flagrante violación a la ley y se trata de un fraude importante cuando los partidos políticos debieran de exponer claridad y transparencia de sus cuentas.

"Está claro que Morena realizó un esquema de financiamiento ilegal para la campaña de Andrés Manuel López Obrador y Miguel Barbosa", acusó Zambrano Grijalva.

Por ello, dijo que el PRD ingresó una queja en materia de financiamiento de los partidos políticos por haber contratado 15 eventos de precampaña en el estado de Puebla, con el proveedor "Ligieri de México SA de CV", así como la contratación de diez anuncios publicitarios con "Enec Estrategias de Negocios y Comercio SA de CV", empresas que el propio SAT ha declarado como fantasmas; además, éstas se realizaron con precios subvaluados al precio real.

El líder del Sol Azteca precisó que el partido izquierdista interpuso la queja para obligar al INE a reabrir las cuentas del partido de Morena para investigar y sancionar estas conductas ilegales.

"Hoy pareciera que el presidente ganó con trampas, lo vimos con los videos donde el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibe grandes cantidades de dinero para las campañas de Morena", subrayó Zambrano Grijalva.

Y precisó que cada vez se ha demostrado que con esquemas de financiamientos ilegales y ahora contratando empresas fantasmas fue como Morena logró ganar en el 2018, por ello, exigió que se aplique la ley contra Alejandro Esquer y Morena.

--Particular de AMLO contrató empresas fantasma en la campaña del 2018

Este lunes, en EL UNIVERSAL, se publicó que Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombres de mayor confianza, contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018, cuando fue secretario de Finanzas de Morena.

Esquer contrató a Ligieri de México S.A. de C.V., para proporcionar el servicio de logística en 15 eventos políticos que encabezó López Obrador en Puebla, y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V., para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella misma entidad.

Ambos proveedores fueron incluidos este año, por el actual gobierno federal, en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que en términos coloquiales se identifica como empresas fantasmas.

La resolución definitiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que identifica a Ligieri de México como simuladora de operaciones, fue publicada el pasado 7 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que el nombre de ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V., se publicó cinco meses antes, el 16 de abril de 2020.