PRD pide legislar revocación de mandato con calma y "no al vapor"

La Coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, insistió en que se requiere más tiempo para crear y expedir la Ley Federal para la revocación de mandato y que hacerlo en un periodo extraordinario en lo que resta de la actual Legislatura sería de forma atropellada y "al vapor".

En esa materia pidió a las y los legisladores que integran la permanente a trabajar con calma y bien, en lugar de atender "los caprichos" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Las leyes secundarias para la consulta de revocación de mandato debe estudiarse con calma, porque implica diversos problemas, como el carecer al momento de un presupuesto para su realización y los tiempos previstos en la Constitución para hacer cualquier consulta", puntualizó.

La lideresa del sol azteca explicó que tras expedir la mencionada Ley, se requerirá reformar otros ordenamientos, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

"Son varios los temas que se deben atender, al momento no hay claridad de cómo se solventarán diversos problemas no sólo de la realización de la consulta, sino también los que derivarán de sus resultados, es decir, si el resultado es que se debe remover al titular del Ejecutivo Federal, porque se ignora al momento si eso se puede impugnar y ante quién, o quién y cómo sustituiría al actual Presidente de la República", expuso.

Juárez Piña agregó que incluso, en este caso, hay riesgo de que uno de los poderes de la Unión representara a dos, como el hecho de que el Legislativo se hiciera cargo del Ejecutivo ante la remoción del titular de éste.

"La revocación de mandato en sí implica el riesgo que los gobernantes y representantes sólo actúen tres años para quedar bien con la ciudadanía, pero sin objetividad para actuar en función de definiciones de gobierno y Estado. Entonces me parece que debería discutirse con mucha calma, tolerancia y apertura para tener un instrumento y que de verdad beneficie y fortalezca la participación ciudadana, que ése debe ser el fin último", insistió.

La diputada federal participó en el conversatorio del grupo "Rebeldes Con Causa" con legisladoras de otros grupos parlamentarios. En el evento también se pronunció porque se protejan la vida y los derechos de las mujeres afganas una vez que el grupo de los talibanes asumió el control de prácticamente todos los pueblos y ciudades de Afganistán.

Consideró sumamente preocupante la situación de mujeres como Zarifa Ghafari, de 29 años y reconocida internacionalmente por sus logros a favor de la ciudad Maidan Shar, de unos 50 mil habitantes y de la cual es alcaldesa, quien recién declaró que sólo está a la espera de que los talibanes vayan por personas como ella y las maten.

Finalmente, anunció que en breve se pondrá a disposición un documento para que lo firmen las y los interesados en apoyar la equidad de género en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

Cuestionó que a pesar de que las mujeres serán prácticamente el 50% de los 500 integrantes de esta Cámara en la próxima Legislatura que inicia en septiembre, se les excluya de las presidencias de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Mesa Directiva y de las comisiones relevantes, como las de Presupuesto, Hacienda y Puntos Constitucionales.