PRD y PAN acusan a "El Niño Verde" de violencia política

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Los dirigentes del PRD, Jesús Zambrano, y del PAN, Marko Cortés, denunciaron violencia política de género contra su candidata a la gubernatura en Quintana Roo, Laura Fernández, por parte de Jorge Emilio González, expresidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En conferencia de prensa, la candidata aseguró que "El Niño Verde" la agredió verbalmente a través de diversas expresiones misóginas. Por ese motivo informó que ya interpuso una querella ante el órgano electoral local.

"He procedido a interponer una queja por Violencia Política ante el Instituto Electoral de Quintana Roo y también procederé a interponer denuncia penal ante la Fiscalía en contar de Jorge Emilio González y Mara Lezama a los que -a partir de este momento- responsabilizo de cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a cualquier miembro de mi familia o de mi equipo de trabajo", declaró.

La candidata sostuvo que Emilio González le dijo: "A ver cómo haces para agradarle porque no le caes y ella va a ser tu gobernadora (Mara Lezama). Lo que tú tienes que hacer es quedarte en México y levantar la mano cada vez que yo te lo ordene'."

La diputada con licencia señaló que ese fue el motivo principal por el que renunció al Partido Verde y se incorporó a la bancada del PRD.

Al respecto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que dichas agresiones se derivan de la campaña de odio que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia mañanera.

"Nosotros hacemos un llamado a que detengan esta campaña de odio, este clima de confrontación política, que se hagan responsables de lo que están provocando en un momento tan difícil para el país. Que libremente las urnas hablen y los votos decidan", indicó.

Por su parte, el líder del PAN, Marko Cortés, dijo que los ataques son parte de la preocupación de Morena y sus aliados por "el crecimiento que estamos teniendo con Laura Fernández".

"Porque si no les preocupara, ni nos señalaran, ni nos voltearían a ver, ni quitarían la publicidad, tan les preocupa el crecimiento y el avance que ha tenido esta campaña, que buscan denostar, denigrar, atacar a Laura Fernández y quitar su publicidad", denunció.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, exigió un alto a la violencia en todos los niveles.

"Nosotros decimos basta ya de la violencia. Hacemos un llamado a la cordura, a la paz. Se lo dejamos muy claro a Morena y sus aliados que así no, así no vamos a permitir que se nos intimide y se nos pretenda callar", concluyó.