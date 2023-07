Preciado se registra ante Comité Organizador del Frente Amplio por México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- El exsenador Jorge Luis Preciado se registró de manera formal ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México, para competir por la candidatura presidencial de la oposición. Llegó acompañado de su esposa, dos hijas, una nieta y su yerno.

Tras su registro, volvió a denunciar que hay "cargada" empresarial a favor de Xóchitl Gálvez y adelantó que si detecta mano negra en el proceso, denunciará, pese a haber firmado de conformidad que aceptará los resultados.

"Esta cargada es evidente, tanto que ya se bajó Lilly Téllez, se bajó Germán Martínez, se bajó Mauricio Vila, se bajó Mauricio Kuri, Claudia Ruíz, Gustavo de Hoyos, entonces algo huele mal, no es normal y sí hay una cargada hacia Xóchitl Gálvez", declaró.

El panista agregó: "No somos gente que se queda callada, si vemos que está cargada sigue, la vamos a denunciar ante la comisión electoral y las instancias legales que correspondan, yo estoy aceptando el proceso, pero el proceso dice que debe haber equidad y que no debe haber dinero lícito ni ilícito a favor de ningún precandidato".

Preciado Rodríguez, también denunció que ha recibido llamadas e invitaciones de empresarios que le han pedido que se baje del proceso, aunque no dijo de qué empresarios se trata.

A los integrantes del Comité les dijo que les dará un voto de confianza, pero les pidió ser vigilantes del proceso.

Finalmente, recordó que fue migrante en Estados Unidos durante siete años, y aseguró que viene de haber vivido como pordiosero "para ser el primer Presidente migrante de México".

"Yo no tengo padrinos, soy una persona que trabaja en tierra, yo soy el único candidato migrante, yo trabajé en 7 años en Estados Unidos, conozco a 8 millones de votantes que pueden hacer la diferencia en una elección presidencial. Les digo claramente que yo he padecido lo mismo que la mayoría de las y los mexicanos, les digo que yo vengo de vivir en una vecindad y de vivir como un pordiosero, para ser el primer presidente migrante de México", concluyó.