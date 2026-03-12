Precio del diésel supera 30 pesos en estaciones del norte

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El precio del diésel se disparó en algunas estaciones del país a más de 30 pesos por litro de acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía (Sener).

Algunas estaciones en el norte del país en donde por logística el precio de las gasolinas automotrices aumenta, ya está superando el umbral de los 30 pesos por litro.

Mientras que en el resto del país el promedio en general ha sido mayor de 50 centavos que el reportado el martes pasado.

Esto ubica al precio promedio del diésel en 27.87 pesos por litro en México.

"Esperamos que todavía se vean incrementos en estaciones de servicio para el diésel como consecuencia de los aumentos que se han registrado al mayoreo que se observaron desde el viernes.

"Podríamos esperar que el promedio llegue a los 28 pesos por litro o 28.10 centavos y de ahí esperaremos ver una estabilidad, hay que ver qué es lo que se va a hacer desde el gobierno para mitigar este incremento de los combustibles como estímulos", apuntó Alejandro Montufar, director de la agencia especializada en seguimiento de los precios y del sector gasolinero, PetroIntelligence.

Gobierno mantiene precio máximo para gasolina Magna

Cabe destacar que este martes el gobierno federal renovó un acuerdo con gasolineros, para dejar el precio de la gasolina Magna en $24 por litro máximo.

Este acuerdo no contempla la gasolina premium ni el diésel.

Impacto del precio del diésel en el transporte

Cabe destacar que el diésel es el combustible del transporte de carga y la gran mayoría de transporte de pasajeros.

Las cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes indican que el autotransporte de carga moviliza el 56% de las mercancías y en transporte de pasajeros a 97%.