Precursores de fentanilo se originan en China, revira EEUU

Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que "el secretario ve la amenaza que representa el fentanilo como una prioridad importante para él, y una parte específica de eso, por supuesto, son los precursores de fentanilo que se originan en China y otras partes del mundo".

China negó este jueves que desde ese país se trafique ilegalmente fentanilo hacia México y aseguró que las autoridades mexicanas no han notificado sobre incautaciones de la droga sintética provenientes del gigante asiático.

Mao Ning, portavoz de la cancillería china, declaró que hay "un canal fluido de cooperación antinarcóticos y las autoridades competentes de los dos países mantienen una buena comunicación".

Ning detalló que "China no ha sido notificada por México sobre la incautación de precursores de fentanilo catalogados de China".

Ning dijo que "el abuso de fentanilo" en EU "ha empeorado aún más y ha provocado más muertes. La causa raíz de la sobredosis se encuentra en Estados Unidos. El problema es completamente 'hecho en EU'.

"Estados Unidos necesita enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la regulación interna y reducir la demanda. No puede recaer en la enfermedad de 'dejar que otros tomen la píldora cuando está enfermo'".

Detalló que China "catalogó el fentanilo (...) en 2019, el primero en el mundo en hacerlo, cubriendo más categorías que las programadas por las convenciones de la ONU".

Concluyó: "China apoya firmemente a México en la defensa de la independencia y la autonomía y se opone a la interferencia extranjera, y pide al país pertinente que detenga las prácticas hegemónicas contra México. Al mismo tiempo, esperamos que la parte mexicana también tome medidas antinarcóticos más fuertes".

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el martes una carta que dirigió al mandatario chino, Xi Jinping, para pedirle que por razones humanitarias ayude en el control de los envíos de fentanilo desde China hacia México, así como información sobre quiénes realizan las importaciones y los puertos de salida y destino. No quedó claro si Xi había recibido la carta o si la respondió.