Pregunta para enjuiciar a expresidentes es bastante ambigua y confusa, señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "bastante ambigua" y "confusa" la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la población en la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes por presuntos actos de corrupción que se realizará el próximo año.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que lo importante es consultar a los mexicanos si se desea enjuiciar o no a los últimos cinco expresidentes.

"La pregunta está un poco ambigua, confusa, pero al final será sí o no; en esencia es "¿quieres que se juzgue de conformidad con la ley, respetando los derechos humanos a los expresidentes, sí o no?" Entonces ya va a llegar al momento que muchos van a saber cómo votar, es decir, si es no o sí, qué significa el sí, qué significa el no, se va ir aclarando.

"Aunque la pregunta ahora, repito, no es clara, aunque sea bastante ambigua, en su momento se va aclarar, lo importante es que los mexicanos vamos a ir a plantear si queremos que se juzgue a los expresidentes", dijo.

El pasado 1 de octubre, los ministros del Máximo Tribunal aprobaron que la pregunta para la consulta para juzgar a expresidentes fuera:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

La cuestión planteada originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador era:

"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".