Prenden fuego frente al Palacio Municipal de San Isidro Lagunas

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- Personal de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) acudió a la cabecera municipal de San Andrés Lagunas, luego de que unos 100 habitantes de la agencia San Isidro Lagunas tomaron el palacio municipal para mostrar su inconformidad porque no les permitieron participar en el nombramiento de nuevos concejales.

"Se constató que no se reportaron agresiones físicas, únicamente daños materiales en el corredor del Palacio Municipal, como son la quema de llantas y madera. Son un aproximado de 100 personas, las cuales manifiestan que mantendrán tomado el palacio municipal hasta que el gobierno les dé una solución a sus demandas", explicó la Sego en una tarjeta informativa.

Agregó que su personal tuvo contacto con el ciudadano Ezequiel Osorio Osorio, agente municipal de San Isidro Lagunas, quien expresó que su inconformidad se debe a que no los dejaron participar en la asamblea que se realizaba en el corredor del palacio municipal, para el nombramiento de nuevos concejales para el periodo 2023- 2025.

"Otro motivo es porque no les asignaron los recursos que le correspondía a la agencia en los años 2021 y 2022 del ramo 33 y fondo 3, 4, del ramo 28", agregó la Sego, sin especificar si logró establecer la mesa de diálogo que exigieron los manifestantes.

La asamblea comunitaria, con el método de mano alzada propio de los Sistemas Normativos Indígenas, eligió a la presidenta municipal María Soledad Osorio Cristóbal, quien es originaria y avecindada de San Isidro Lagunas.

Los manifestantes exigen transparencia en la rendición de cuentas del presidente saliente: "siempre ha sido lo mismo, no nos entregan los recursos completos, esto ya estalló y acá nos vamos a mantener", dijo uno de los vecinos inconformes de San Isidro Lagunas.

"Mientras esto sucedía, las autoridades municipales pedían calma a los asambleístas, sin embargo, los líderes de San Isidro Lagunas ya mencionados incitaron a los vecinos de San Isidro Lagunas a quemar el palacio municipal", reportaron las autoridades de San Andrés Lagunas.