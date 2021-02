Preocupa acusación contra Cabeza de Vaca en elecciones: Alfaro

La solicitud de la FGR para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, resulta preocupante, pues podría estarse usando la justicia de forma selectiva, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Tras entregar basificaciones a personal de salud en el estado e inaugurar obras en Zapopan, el mandatario indicó que llama la atención que tras la solicitud hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores para no intervenir en el siguiente proceso electoral, se dé una situación como esta.

"Hay que ser cuidadosos porque al final de cuentas yo siempre defenderé la idea de que la ley se debe aplicar sin distinciones, pero también llama la atención en qué momento y la forma en que se dan las cosas; no deja de ser un tema preocupante que pudiera empezar a usarse la justicia de forma selectiva en medio de un proceso electoral, ojalá no sea el caso", dijo.

Indicó que como parte de la Alianza Federalista, a la que también pertenece el mandatario tamaulipeco, se mantendrá atento a lo que ocurra en este caso.

"Sería terrible que en el inicio del proceso electoral empezáramos a ver situaciones en las cuales el uso de la justicia sea con otro tipo de propósitos, espero que no sea el caso, es un tema que tiene que aclarar y explicar en todo caso la Fiscalía de la República, son temas que no se pueden ignorar, que tenemos que revisar con detalle", señaló.