Preocupación de padres y madres de normalistas de Ayotzinapa por falta de avances en investigación

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Tras reunirse en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que "no hay avances" y se van tristes, a casi 11 años de la desaparición.

Isidoro Vicario Aguilar, nuevo representante de los familiares de los estudiantes, dijo que "lamentablemente no tuvimos información" y calificó al encuentro con la titular del Ejecutivo federal como infructuoso.

El señor Mario González acusó que por el uso de tecnología "según avanzada", dejaron caer líneas de investigación que ya había en estos 10 años.

"Dejaron caer las líneas de investigación que teníamos durante 10 años, como las del Ejército, varias líneas y órdenes de aprehensión que teníamos ya tripuladas", dijo González al acusar un retroceso.

"Dejamos las líneas que verdaderamente iban dando resultados poco a poco, y le metimos a las líneas de investigación supuestamente con la nueva tecnología", agregó.

Sobre el regreso de los expertos independientes para el caso, los padres y madres señalaron que la Presidenta les pidió que lo platicaran ya: "A ver qué pasa en estos días, ya se empieza a mover eso".

"Los padres y madres íbamos con muchas expectativas, porque por lo menos de las últimas dos reuniones nos habían comentado de la confirmación del nuevo equipo de trabajo, y que una de las líneas que tenía que investigar o hacer el trabajo, este equipo, es la relacionada con la línea telefónica.

"Pero lamentablemente el día de hoy no escuchamos avances en ese sentido. Fue una reunión como las que ha habido anteriormente", dijo Vicario Aguilar.

Indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que va a fortalecer la Fiscalía especial porque los padres han estado exigiendo este fortalecimiento para que no caigan los casos. Enfatizó que no solo se trata de "voluntad" de las autoridades, sino tiene que traducirse en hechos concretos.

"Se van un poquito tristes y un poco decepcionados, que a 11 años ya de cumplir estos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes y hoy, precisamente, en este mes de septiembre, pues no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar por lo menos o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26, pues, o que nos puedan indicar por lo menos también el paradero de los 43 estudiantes", declaró.

Sobre la extradición de Tomás Zerón de Lucio y Ulises Bernabé García, el representante de los padres de los normalistas lamentó que no hay avances sustanciales.

Referente a la línea de investigación que tiene que ver con el grupo de 17 jóvenes que fueron detenidos y llevados a barandilla municipal, Vicario lamentó que tampoco se presentaron avances.

"¿El nuevo fiscal (Mauricio Pazarán) no está dando resultados?", se les cuestionó.

"Para mi punto de vista no, no ha tenido resultados que nos favorezcan", respondió el padre Emiliano Navarrete. Acusó que las autoridades han sido incapaces en el caso a más de una década de los hechos.

En el marco de otro aniversario de los hechos de septiembre de 2014, anunciaron acciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas.