Preocupante, inseguridad en carreteras, dice presidente del CCE

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que no en todo el país, pero si en algunas vías de comunicación, carreteras y ciudades es preocupante la inseguridad y el aumento del delito de extorsión.

"Es preocupante en algunos puntos, no podemos decir que es todo el país, es en algunos puntos, hay carreteras, hay vías de comunicación con inseguridad y hay ciudades también".

En breve entrevista en Palacio Nacional, el presidente del CCE dijo que junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional, en los próximos días, habrá mesas de trabajo con el sector empresarial para revisar estos temas.

Al cuestionarlo si las declaraciones del Jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken y secretario de Seguridad Nacional de ese país, Alejandro Mayorkas, de que el narcotráfico controla partes del país, han afectado las inversiones, Cervantes dijo que no daría una opinión hasta que se den las mesas de seguridad.

"Mira, en seguridad tenemos años en México con ese tema, es una gráfica que de repente sube y de repente baja. Estamos en lo que nos corresponde y desde nuestras trincheras, es un tema en donde nosotros pedimos coordinación en los tres niveles de gobierno porque muchas veces son los municipios (los más afectados). Tenemos un mapa en donde están muy enfocados esos temas".

Señaló que en esas mesas de trabajo exponen dónde están sus preocupaciones, con mapas, con datos y ahí es donde se solicita mayor coordinación de los tres niveles de gobierno.

Sobre el aumento en el delito de extorsión dijo que si es preocupante, pero el sector empresarial ya trabaja con la Guardia Nacional para enfrentarlo.