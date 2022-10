Presenta iniciativa sobre accidentes provocados por vehículos pesados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Los senadores Olga Sánchez Cordero y Napoleón Gómez Urrutia presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 263 de la Ley Federal del Trabajo en materia de mejora de condiciones laborales de conductores de autobuses, camiones unitarios, vehículos articulados y vehículos doblemente articulados en carreteras, con el fin de prevenir accidentes.

La propuesta destaca que en 2021 se registraron 15 mil 20 colisiones, que provocaron 3 mil 298 muertes, 8 mil 217 personas lesionadas y 23 mil 986 vehículos involucrados.

Señala que en 13 mil 590 de esos casos, las causas pudieron derivar de "imprudencia o intención", no guardar distancias, invadir carriles, exceso de velocidad, viraje indebido, no ceder el paso, o ir dormitando.

"Se considera necesario mejorar las condiciones laborales vinculadas al cansancio de conductoras y conductores, mejorando los límites planteados en la NOM-087.SCT-2-2-17 y llevándolos a la Ley Federal del Trabajo para que su cumplimiento sea más estricto, y la protección de los derechos de conductoras y conductores pueda derivar en la disminución de accidentes y pérdidas de vidas", plantea la iniciativa.

De los 15 mil 20 siniestros, 268 fueron ocasionados por autobuses, mil 332 por camiones unitarios, 2 mil 290 por vehículos articulados y 814 por vehículos doblemente articulados, manteniendo en todos estos tipos de accidentes responsabilidad primordialmente en las personas que operaban el vehículo.

En 4 mil 704 incidentes, casi un tercio del total de colusiones, estuvieron involucrados camiones de distintos tipos, y en esos accidentes, en 3 mil 955 casos, el 84 por ciento, la responsabilidad recayó en las personas que los conducían, "a partir de acciones como ir dormitando, imprudencia o intención, no guardar distancia, invadir carril, virar indebidamente o no ceder el paso".

La propuesta señala que en muchos casos, el cansancio mental y/o físico y fenómenos como los microsueños derivan de las condiciones laborales ante las distancias y tiempos que deben recorrer los trabajadores del autotransporte para cumplir con los tiempos de entrega o traslados establecidos.

"La presente iniciativa propone mejorar las condiciones laborales de las personas que se dedican a este oficio, limitando las horas de manejo y estableciendo las horas de descanso para que los conductores puedan reclamar estos tiempos como parte de los derechos especiales", subraya.

La propuesta de los senadores Sánchez Cordero y Gómez Urrutia busca garantizar que las rutas, los tiempos, descansos y el número de conductores aseguren las siguientes condiciones de conducción:

A) Que la ruta o trayecto permitan a las conductoras y los conductores contar con una jornada laboral que no podrá exceder de 14 horas como tiempo máximo de conducción en 24horas.

B) Que cuando el trayecto supere las 9 horas, se garantice la presencia de un segundo conductor o conductora en el transporte.

C) Que todos los conductores. y las conductoras que operen el mismo vehículo tengan la capacitación técnica adecuada para operar el vehículo.

D) Que en las rutas no excedan una conducción de 14 horas, y cuando así sea, el conductor tenga una pausa no menor a 8 horas continuas.

E) Que las conductoras y los conductores realicen pausas de 30 minutos cuando los trayectos sean superiores a 7 horas e inferiores a 9 horas.

F) Que después de dos trayectos continuos de 14 horas con sus 8 horas de descanso realizados por una sola conductora o conductor, se tenga un descanso obligatorio de 24 horas.