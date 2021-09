Presenta Morena iniciativa para Registro Nacional de Agresores

El grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para establecer y actualizar el "Violentómetro", que es un instrumento tecnológico y digital elaborado por el Instituto Politécnico Nacional con el que se visualiza las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres que se presentan en la vida cotidiana, que se dividen en escalas de colores que delimitan situaciones de alerta.

A través de la diputada Juanita Guerra, Morena propone que se adicione una fracción XII al artículo 5, un artículo 38 Bis y una fracción XIX recorriéndose las subsecuentes al artículo 41, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de incluir la definición de "Violentómetro"; establecer mecanismos de vinculación y difusión de este como mecanismo de difusión y orientador de acciones de información para erradicar desde una perspectiva preventiva, la violencia contra las mujeres.

Y celebrar convenios de colaboración con las instituciones académicas y de manera específica con el Instituto Politécnico Nacional a fin de establecer y actualizar de manera permanente el "Violentómetro" y su difusión a nivel nacional, considerándolo como una herramienta de prevención de la violencia.

De acuerdo con información del Instituto Politécnico Nacional, el "Violentómetro" es una herramienta útil que permite estar alerta, capacitado/a y atento/a para detectar y atender este tipo de prácticas, su aplicación no es solo de gran beneficio para las instituciones educativas, sino también para el ámbito familiar y laboral.

Se divide en tres escalas de diferentes colores y, a cada uno, una situación de alerta o foco rojo. Las manifestaciones de violencia que se muestran en el material no son necesariamente consecutivas, sino que pueden ser experimentadas de manera intercalada.

El "Violentómetro" visualiza diferentes formas de violencia que se manifiestan en la vida cotidiana de mujeres y hombres, y que la mayoría de las veces no se tienen en cuenta o se confunden o desconocen. Asimismo, visibiliza la progresión de la violencia machista en las relaciones de pareja para llamar la atención sobre aquellas manifestaciones, basadas en estrategias de control, desvalorización y aislamiento, que, si no paran a tiempo pueden escalar a situaciones de violencia mayor.

En una segunda iniciativa, Morena también busca que se establezca un Registro Nacional de Violentadores, también a través de la diputada Juanita Guerra.

En este proyecto, que se presenta este jueves en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la legisladora morenista, busca modificar diferentes disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para agregar el capítulo: "Del Registro Nacional de Violentadores".

En su exposición de motivos, la legisladora describe que uno de los objetivos de la presente iniciativa es el establecimiento de un mecanismo de prevención y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes que permita tanto a las autoridades como a la sociedad, el hacer frente a la delincuencia de naturaleza sexual de conformidad con el marco jurídico aplicable.

Con esta herramienta se buscará facilitar la investigación de los autores de los delitos sexuales en la utilización y aplicación de nuevas tecnologías al servicio de la seguridad y la justicia.

Uno de los aspectos más relevantes de dicha propuesta es, que con el registro se buscará establecer un incentivo real y contundente que inhiba la comisión o repetición de conductas violentas.

"En la ejecución y aplicación de esta reforma quedan salvaguardados los principios establecidos en materia de acceso a la información pública, pues las autoridades deberán conducirse bajo el principio de máxima publicidad; sin embargo, como lo hemos afirmado líneas atrás, el derecho de acceso a la información admite límites y restricciones tratándose de la materia penal. La presunción de inocencia debe prevalecer en todas las etapas del procedimiento penal, mientras que no se declare la responsabilidad del acusado, mediante una sentencia firme por lo que este registro se activará una vez que el órgano jurisdiccional en materia penal ha resuelto sobre la culpabilidad del sujeto activo del delito", definió.