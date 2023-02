Presenta PAN su "Plan de Emergencia contra la Inflación"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Bajo el argumento de que el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) del gobierno federal "no está funcionando y siguen aumentando los precios de los productos que quisieron proteger", la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, presentó su Plan de Emergencia contra la Inflación.

Consiste en la creación de un fondo con más de 156 mil millones de pesos que permitirá apoyar a casi 20 millones de mexicanos en los momentos que la inflación alcance niveles elevados.

"El aceite pasó 39 a 76 pesos, el azúcar pasó de 37 a 65 pesos, el huevo de 27 a 44 pesos, el limón pasó de 15 a 25 pesos, el pollo de 50 a 72 y el frijol de 25 a 36, en fin, es momento de que el oficialismo escuche, que reconozca que su Pacic no funcionó, y ojalá que puedan romper con su inercia, escuchen lo que tenemos que decir, y acepten este plan", declaró Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, en conferencia de prensa.

---Subsidio a productores por inflación

El plan contempla que cuando la inflación rebase el 7%, se otorgue un subsidio durante cuatro meses a productores de bienes de consumo de la canasta básica, así como un apoyo de 2 mil pesos al mes, también por cuatro periodos, a trabajadores que ganan menos de tres salarios mínimos.

Además, se propuso impulsar una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para que cuando la inflación supere el 7%, se puedan reducir las tarifas eléctricas hasta en un 20%.

"Calculamos que esta estrategia beneficiará a casi 20 millones de personas, que representan 76% del decil más bajo, es decir quienes obtienen ingresos por debajo de tres salarios mínimos. En total, se requiere un presupuesto de 156 mil millones de pesos anuales para dar poco más de 2 mil pesos mensuales durante cuatro meses, es decir 8 mil en cuatro meses", puntualizó el vicecoordinador de la bancada albiazul, Jorge Triana.

De aprobarse la propuesta, se contempla que el fondo operaría de manera trianual, y si en ese tiempo los recursos no se utilizan, hasta el 40 % pueda ser redireccionado para programas sociales.

Jorge Romero aseguró que si bien, la inflación es producto del entorno internacional, esta se acentuó en México "porque cayó por completo el nivel de inversión productiva en este país".

"Caímos a niveles históricos que no se veían en 20 años, hay países que invierten más del 15 % para producir alimentos, por ejemplo, pero en México no llegamos ni al 4 %, y ante la falta de inversión, aumenta la demanda y por consecuencia el precio.

Finalmente, la diputada Patricia Terrazas dijo que si la iniciativa es aprobada, se tendrán 60 días para que el fondo integre a sus criterios de operación un expediente de beneficiarios para garantizar transparencia y evitar actos de corrupción.