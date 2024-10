Presenta PRI acción de inconstitucionalidad contra reforma judicial

El PRI presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma judicial, promulgada el pasado 15 de septiembre.

La senadora Carolina Viggiano, secretaria general del partido tricolor, explicó en conferencia de prensa que dicha modificación constitucional atenta contra el principio de división de poderes y la competencia del Poder Judicial.

"Estamos convencidos en el Partido Revolucionario Institucional de que esta reforma no mejorará la justicia y, por el contrario, se trata sólo de un intento del oficialismo por controlar el Poder Judicial. Requeríamos una reforma de justicia, no una reforma al Poder Judicial", afirmó Viggiano.

Explicó que se registraron vicios en el procedimiento legislativo para aprobar esta reforma. Entre otras irregularidades enumeró la violación a dos suspensiones, la falta de deliberación pública por parte del poder reformador y la falta de difusión de la ley en las entidades federativas.

Destacó que en el inicio de la discusión en la Cámara de Diputados no se verificó el quórum legal y además hubo violación al principio de representación política.

"México es una democracia representativa. Las y los legisladores representan los intereses de la sociedad, su función es ser la voz de la ciudadanía y hacerla valer en la ley", expresó, al subrayar que "la falta de deliberación política y de análisis de la ley vulnera el principio de representación".

Flanqueada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve Baños, la senadora Carolina Viggiano afirmó que la reforma vulnera el principio de división de poderes porque subordina al Poder Judicial a otros poderes y desarticula los ejes rectores del estado de derecho en México".

Aseguró que también vulnera el principio de derecho a la justicia porque al sustituir a todos los ministros, magistrados y jueces, se entorpece el desarrollo de los procedimientos abiertos y aquellos que están por iniciar.

La secretaria general del PRI adelantó que su partido también presentará acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias que Morena y sus aliados están en proceso de aprobar.