Presenta Tamaulipas reducción en delitos

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Tamaulipas presenta una reducción histórica en todos los indicadores de incidencia delictiva, destacando una disminución de 57% en el delito de homicidio doloso en el comparativo de 2023 al cierre de 2025, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la presentación de un informe en materia de seguridad pública.

El mandatario informó que de 2018 a 2025 Tamaulipas presentó una disminución de 80% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de tres hechos que se registraban diariamente a 0.61 que se presentaron al cierre del año anterior.

Además, el secuestro bajó 58%, el delito de robo a casa-habitación disminuyó 14%, el robo a negocio bajó 27%, el robo de vehículos disminuyó 25% y la violencia familiar presentó una baja de 4%, entre otros.

"Considero que nuestros indicadores revelan objetivamente una mejor condición que la que encontramos; ahí están las cifras, con una clara reducción del índice general de delitos en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo, en especial en lo referente a los de alto impacto y en el desempeño de Tamaulipas con respecto a otras entidades", expresó el gobernador Villarreal Anaya.

"Hoy, en nuestro estado, la gente vuelve a viajar con confianza, la economía está creciendo, el turismo ha superado metas históricas de visitantes, la vida social de nuestro pueblo se recompone, lo que convierte a la seguridad en una experiencia que incide y se siente en la vida diaria de todas y todos, donde la visión humanista de nuestra seguridad significa poder vivir en paz, donde la seguridad es, además, base para el desarrollo y, a la vez, un desarrollo más equilibrado y equitativo", dijo.