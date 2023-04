Presentan incidente ante falta de comisionados del Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL). - El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tramitó un incidente por incumplimiento judicial del Senado en el nombramiento de los dos comisionados del Inai.

En marzo pasado, un juez en materia administrativa ordenó al Senado llevar a cabo las designaciones, ya que el organismo sólo cuenta con cuatro comisionados y requiere de por lo menos cinco para continuar operando.

Mediante escrito, el Consejo Consultivo tramitó dicho recurso ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida a la parte quejosa.

"En consecuencia, con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209, todos de la Ley de Amparo, tramítese el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés. Con copia del escrito de cuenta córrase traslado a las autoridades responsables para que, en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, rindan su informe respectivo.

La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra Cadena, llamó a las instituciones del Estado Mexicano a no ser pasivas ante posibles regresiones.

Así lo afirmó al inaugurar la V Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, denominada "Apertura Gubernamental para disuadir la polarización social".

"La relevancia del tema es crucial para el delicado momento que vive nuestro país. Y se resume en la siguiente idea: la polarización social no solo repliega a la democracia, sino que, incluso, amenaza su continuidad. De ahí la relevancia de abordar este tema; de ahí la relevancia de que las instituciones del Estado Mexicano, no seamos pasivas ante posibles regresiones del sistema democrático que nos costó décadas construir", puntualizó.

Luego de que el pleno del Inai quedó inoperante por la falta de nombramientos, y tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha propuesto desaparecerlo, Ibarra Cadena sostuvo que el deber mínimo de todos los órganos autónomos y no autónomos, "es defender lo conquistado".

"Por eso, desde el Inai, aprovecharemos todos los foros para enfatizar la necesidad de contar con un quórum suficiente para sesionar, pues con ello también defendemos a nuestra democracia", aseveró.

La Comisionada presidenta, sostuvo que la polarización que se vive en México es preocupante, porque no solo erosiona el tejido social, "sino que también impacta en los procesos productivos y de cooperación; lo que se refleja, a su vez, en los incrementos inflacionarios, la migración forzada o la discriminación, por mencionar solo algunas de sus consecuencias".

En ese marco, consideró que el Inai resulta fundamental, pues la transparencia y los mecanismos efectivos de gobierno abierto "permiten mitigar los efectos de la polarización".

"Lo permiten al recuperar la confianza entre la ciudadanía y la certidumbre del aparato gubernamental, el tejido social se regenera. Esta es otra prueba del valor del INAI y su función para la vigencia de nuestra democracia", detalló.

La cumbre, se desarrolla al interior de las instalaciones sede del TEC de Monterrey, y cuenta con la presencia de Grethel Pilgram Santos, Directora General de Transparencia y Gobierno Abierto en la Secretaría de la Función Pública; José Eduardo Rolón, Director Ejecutivo en Causa Natura y Coordinador del Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto de la AGA en México; y María Teresa Treviño, Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT; entre otras autoridades.