Presentan PAN, PRI y PRD denuncia contra AMLO y Morena por acarreo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Senadores del PAN, PRI Y PRD presentaron este jueves, una denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo federal; del partido político Morena; así como contra Adán Augusto López Hernández, encargado de la Secretaría de Gobernación (Segob); Marcelo Ebrard , secretario de Relaciones Exteriores y Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por diversas ilegalidades desplegadas con motivo de la marcha celebrada el 27 de noviembre de 2022.

Informó la vicecoordinadora del PAN, Kenia López, quien destacó que presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), escrito de queja por las ilegalidades realizadas antes y durante la marcha del domingo pasado.

Argumentó que en dicho evento "usaron recursos públicos para la promoción de la marcha, para el acarreo de personas, para pago de alimentación y por asistir al evento; así como coacción con la pérdida del empleo, cargo o comisión en caso de no asistir o la perdida de algún programa social. Igualmente, prometieron la inscripción a algún programa social en caso de asistir y desplegaron ilegalmente propaganda personalizada e inclusive, tuvieron el descaro de utilizar el padrón de beneficiarios de programas sociales para hacer pase de asistencia de las personas que acudieron".

"En un Estado de Derecho, no se pueden violar las reglas básicas que rigen a la democracia. El Presidente de la República y Morena están tratando desesperadamente de posicionar a su gobierno y a sus aspirantes a la Presidencia de la República, pero no lo vamos a permitir. Por ello, hoy presentamos ante la autoridad electoral esta queja y solicitamos se emitan las medidas cautelares respectivas para que se abstengan de volver a incurrir en actos similares a los denunciados", indicó.

La denuncia firmada por una decena de senadores panistas, entre otros el coordinador Julen Rementería, la senadora del PRI, Claudia Anaya y el senador del PRD, Juan Manuel Fócil, fue acompañada de pruebas, con fotos y videos que hicieron llegar distintos ciudadanos a través de las redes sociales, los cuales constatan que existieron conductas ilícitas en la realización de dicho evento.

"Utilizaron ilegalmente los recursos públicos y la estructura de gobierno para amenazar a la gente y coaccionarla para asistir. Estos hechos deben ser denunciados", afirmó la legisladora panista.

Igualmente, la senadora López Rabadán presentó en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), una queja en contra de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el uso ilícito de servidores, espacios y recursos públicos del erario local para la promoción y realización de dicha marcha.