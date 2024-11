Presentan terna de candidatas a CNDH; oposición la rechaza

En sesión de las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado se presentó la terna compuesta por Paulina Hernández, Rosario Piedra y Nashieli Ramírez para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Mientras Morena afirmó que estás tres finalistas son el resultado de un proceso transparente y democrático, la oposición advirtió que se trata de las de lo mismo, por lo que adelantó su voto en contra.

El senador del PAN Ricardo Anaya Cortés cuestionó que se haya incluido en la terna a Rosario Piedra cuando hay un rechazo a su reelección incluso en la bancada de Morena.

"Ella tomó la decisión de ponerse del lado del poder y no del lado de las víctimas, cuando el espíritu, la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es estar del lado de las víctimas.

"Y me remito a un dato: 3 mil 200 quejas en contra de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en el 99 por ciento de los casos optó por darle la razón al poder y no a las víctimas y por no emitir una recomendación", recalcó.

El excandidato presidencial adelantó que su bancada votará en contra de la terna y dijo que la terna presentada es sinónimo de exceso y desmesura, por lo que pidió a Morena que aplique la "auto contención", a pesar de que tenga el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo y pronto también el Judicial.

"No se entendería una república moderna, que hace falta disponer las cosas, de tal forma que el poder detenga al poder. El problema que hoy tenemos en México es que ya no hay contrapesos porque un solo partido, un solo movimiento, tiene el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo con mayoría calificada en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados del país, y ahora con la votación de ayer en la Corte tendrá muy pronto control también total del Poder Judicial.

"A falta de contrapesos, lo único que queda es la auto contención, y el problema de la terna que hoy nos presentan es que es exactamente lo contrario de la auto contención. Es el exceso, es la desmesura, porque incluir a Rosario Piedra en la terna cuando el consenso mayoritario, incluyendo a muchas y muchos de Morena y del oficialismo, es que fue la peor evaluada", puntualizó.

----Selección fue transparente y apegada a la constitución

El senador de Morena Antonino Morales, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, defendió el proceso de selección de la terna, la cual dijo, fue transparente y apegado a la Constitución y a la normatividad vigente.

"Hemos cumplido cabalmente con lo que mandatan las disposiciones constitucionales y legales, para dar paso a un dictamen que ha tenido un desenlace en tiempo y forma para que propongamos al pleno del Senado de la República la terna correspondiente, a fin de que se tome la decisión de quién será la persona que conducirá la CNDH en el próximo periodo de cinco años.

"Enfatizamos nuestro compromiso irrenunciable con la selección de los perfiles más aptos, por ello, reiteramos nuestra satisfacción plena por el excelente nivel de las personas que formaron parte de la terna, sin demérito alguno de las y los demás participantes", indicó. Se prevé que la terna sea aprobada por la mayoría morenista y se presente este mismo día en sesión vespertino ante el Pleno para su discusión y elección de la titular de la CNDH para el periodo 2024-2029.