Presentan versión de ataque armado en palacio municipal de Guaymas

HERMOSILLO, Son., noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de seguridad en Sonora dan nuevas versiones sobre el atentado al Palacio Municipal de Guaymas ocurrido el 25 de noviembre en el que tres personas perdieron la vida.

La fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova; la titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, María Dolores del Río Sánchez, y Francisco Sergio Mendez, delegado de la FGR, dieron un informe oficial tripartito del suceso ocurrido durante la manifestación feminista.

En la toma pacífica del Palacio Municipal realizada en el marco del Día Internacional de la no Violencia hacia las Mujeres, eran atendidas por la alcaldesa Karla Córdova y el comisario de Seguridad Pública, Andrés Humberto Cano Ahuir, cuando se suscitó el ataque.

La Fiscal de Sonora dijo que un "limpiavidrios", de 49 años de edad, con problemas de adicción, reclutado por un grupo criminal, es el sicario que mató a Antelmo Eduardo Gutiérrez, escolta de la alcaldesa Karla Córdova.

La agresión fue repelida inmediatamente por las fuerzas federales y la policía municipal, quienes lo abatieron.

Sin precisar cuántos agresores participaron y dispararon, dijo que utilizaron una granada de fragmentación que dañó a un vehículo y un inmueble contiguo del palacio municipal.

En ese momento, estaban 18 integrantes de la colectiva Feministas del Mar.

La activista Marisol Cuadras de 18 años de edad recibió dos impactos de bala por la espalda y perdió la vida, mientras Giovana Alejandra de 18 años de edad recibió un balazo en la pierna.

La joven fue intervenida quirúrgicamente en Ciudad Obregón y se encuentra estable de salud, igual que Noé Alberto, subdirector de comunicación social del ayuntamiento herido de brazo y pierna.

La fiscal Contreras Córdova reveló que a 60 horas de los hechos acontecidos en Guaymas se han recabado 24 acciones de datos de prueba y más de 22 solicitudes de dictámenes periciales en sus distintas disciplinas, reforzados con pruebas de trayectoria de balística y videos.

"Con los datos de prueba recabados al momento, informó que se puede afirmar que definitivamente no era un ataque directo a la manifestación feminista", aseguró.

Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, expuso que se están llevando arduas investigaciones.

Para dar con los responsables del ataque armado del pasado jueves, la Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la FGR, la madrugada de este domingo efectuaron 11 cateos simultáneos en Guaymas y San Carlos, donde se detuvo a 11 personas por posesión de droga, las cuales están siendo interrogadas.

Sin embargo, aclaró que no se puede aducir que están involucrados en el atentado.

También dijo que no hay indicios aún que el ataque haya sido dirigido al comisario de Seguridad Pública, Andrés Humberto Cano Ahuir, así como tampoco que el capitán de Marina tenga nexos con grupos criminales.

Al respecto, el Delegado de la FGR precisó que no existe evidencia que el ataque armado se encuentra relacionado con Rafael Caro Quintero.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, María Dolores del Río Sánchez, externó que por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo, todo el estado de fuerza se encuentra en la región de Guaymas-Empalme, dijo la titular de Seguridad Pública en Sonora, Dolores del Río.

Los primero informes y la principal línea de investigación. A seis horas del atentado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) comunicó que dentro de las posibles líneas de investigación considera la probabilidad de que el ataque estuviera dirigido al Comisario Municipal, Capitán de Marina, Andrés Humberto Cano Ahuir, en función de los antecedentes de amenazas y señalamientos en lugares públicos y videos.

Personal de la Fiscalía de Sonora tuvo conocimiento del ataque a las 18:40 horas del jueves 25 de noviembre, registrado frente a Palacio Municipal, ubicado en Calle 23, entre Serdán y Abelardo L. Rodríguez, en la colonia Centro.

Al acudir en atención al Código Rojo, en las inmediaciones, localizaron los cuerpos sin vida de Lucero Marisol, de 18 años, integrante del colectivo Feministas del Mar y Antelmo Eduardo, de 40 años de edad, escolta asignado a la Presidencia Municipal de Guaymas.

Resultó lesionado Noé Alberto, quien se desempeña como Subdirector de Comunicación Social del Ayuntamiento de Guaymas, quien fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General.

Además, murió un hombre no identificado, de aproximadamente 50 años, a quien se le encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros, 24 cartuchos útiles en la bolsa del pantalón y una bolsa conteniendo narcótico con las características de la marihuana.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Sonora recolectó diversos indicios en la zona, entre ellos un vehículo Nissan Titan, negro con gris, modelo 2005, sin placas de circulación, donde se localizaron dos armas largas, cargadores y explosivos.

Las armas, de uso exclusivo del Ejército, son calibre .223 y .308, había tres cargadores abastecidos calibre .308 y otros tres cargadores calibre .223, así como dos mochilas y ropa varia.

En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Marina Armada de México, Almirante Rafael Ojeda Durán, informó que el ataque iba dirigido al capitán Andrés Humberto Cano Ahuir.

A 60 horas del ataque armado, aún no se precisa cual fue el móvil del atentado, contra quien iba dirigido, cuantos sicarios participaron, ni quien pudiera ser el autor intelectual.





Dan el último adiós a la activista Marisol Cuadras

Luego de una misa de cuerpo presente en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, familiares y seres queridos acompañaron a la activista Marisol Cuadras a su último morada en el panteón municipal de Guaymas.

Con sentimientos encontrados, jóvenes de su edad la despidieron cantando y a ritmo de reggaeton.

En una capilla familiar llena de flores y globos quedaron los sueños truncados de la joven de 18 años de edad que murió en un ataque armado a Palacio Municipal cuando exigía alto a la violencia feminicida.

Marisol Cuadras, activista desde los 13 años de edad, participaba en la toma pacífica del palacio municipal por el Día Internacional por la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.

En el lugar murieron tres personas: Lucero Marisol Cuadras, Antelmo, un escolta de la alcaldesa y un presunto delincuente.

Además, el subdirector de comunicación social del ayuntamiento resultó herido de bala en brazo y pierna, y la activista Jovana Alexandra, de 18 años de edad, recibió un balazo en la pierna.

Su madre Teresita Dueñas publicó en su Facebook un mensaje de agradecimiento a quienes han levantado la voz de justicia por su hija.

"Agradezco con toda mi alma a todas y cada una de las personas que de forma directa e indirecta se acercaron a demostrar el gran amor que tenían por mi hija Marisol Cuadras, la historia no cambia, pero no significa que no continúe. Así sea".