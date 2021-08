Presentará Sauri iniciativa de paridad en la Jucopo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, advirtió que, si no se hace nada, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) únicamente estará conformada por hombres durante la 65 Legislatura. Por ese motivo, adelantó que presentará una iniciativa a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para buscar que no haya siete hombres en ese órgano legislativo, sino que al menos la mitad sean mujeres.

"La Junta de Coordinación Política, si no hacemos nada, va a ser exclusivamente de hombres, siete hombres, no les quiero decir los siete enanos porque todos son grandes hombres, pero no queremos una Blanca Nieves, queremos siete Blanca Nieves en la Junta de Coordinación Política y vamos a presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para que eso suceda", apuntó.

Al participar en el evento 20 años caminando juntas: de Beijing a la creación del Inmujeres, realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), urgió a focalizar esfuerzos en materia de paridad para que ésta sea una realidad en los órganos del Estado mexicano. Detalló que en el Banco de México (Banxico), de acuerdo con la reforma constitucional de paridad en todo, correspondería que una mujer lo presidiera: "Desde su autonomía de 1994 han sido puros hombres. Si aplicamos la paridad, tal como dice la Constitución, habría que considerar que la presidencia fuera de una mujer, hay dos vicegobernadoras", señaló.

Recomendó al Senado trabajar en la materia, pues sentenció que "si no presionamos, se quedan en el papel". "Desde luego que los cambios no se hacen, no se materializan si primero no cambia el papel. El papel ya cambió, ahora tenemos que hacer que cambie la realidad", insistió.

La propuesta de Dulce María Sauri Riancho para que haya mujeres en puestos de poder dentro de la Cámara de Diputados tiene el respaldo de legisladoras de todas las bancadas. Wendy Briceño, diputada de Morena, quien logró la reelección y buscará ser la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, escribió este martes un mensaje en su cuenta de Twitter:

"Las diputadas de Morena estamos impulsando que la paridad en todo sea efectiva. Las mujeres por mandato popular y por obligación constitucional vamos a estar en las tomas de decisiones, para legislar con perspectiva de género y continuar con los avances de la 64 Legislatura".