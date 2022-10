Presidencia no debe estar bajo responsabilidad de un militar: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que llegue una autoridad militar a la Presidencia de la República en 2024.

"No, no, yo soy juarista, Juárez siempre separó el poder militar del poder civil, así como separó el poder eclesiástico al poder civil".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que la Presidencia no debe estar bajo la responsabilidad de un militar.

"Yo no creo que debe haber autoridad militar, es distinto a lo que estamos haciendo, el mando es civil y tenemos la fortuna de contar Fuerzas Armadas profesionales, disciplinadas, leales, que surgen de un movimiento revolucionario y que pertenecen al pueblo y no a la oligarquía".

El Presidente dijo que su gobierno no quiere desaprovechar, con todo el apoyo que significan las Fuerzas Armadas, que además por ley tienen como misión contribuir al desarrollo del país y desde luego proteger a la población en casos de desastres.

Señaló que las Fuerzas Armadas saben cuáles son sus límites y rechazó que en México se vea a un "general de cinco estrellas".

"No, no, eso no, ni ellos están pensando en eso, este es Ejército leal al gobierno civil legal y democráticamente constituido y tengo mucho que agradecerles a los marinos y al ejército, soldados y oficiales me han ayudado mucho ahora en todo".