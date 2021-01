Presidencia podría pagar hasta 500 mil por outsourcing en Palacio Nacional

Seis empresas concursan para obtener el contrato por medio de la subcontratación o outsourcing del servicio de limpieza para la Oficina de la Presidencia de la República y cuyas propuestas van desde los 294 a los 524 mil pesos y cuyo fallo se dará a conocer mañana por la tarde.

Ayer martes, a las 13:00 horas, en la sala de licitaciones de la Dirección de Adjudicaciones de la Oficina de Presidencia, en la avenida Constituyentes número 1001, se reunieron funcionarios de la dependencia federal para la presentación y apertura de proposiciones para la licitación IA-002000999-E1-2021.

Se detalló que existen seis proposiciones para obtener este contrato que abarcará casi tres meses y cuyo fallo será dado a conocer mañana jueves.

Las propuestas económicas de cada una de estas seis empresas son:

1.- Likhom Services con 447 mil 363.35 pesos.

2.- Industria de la Construcción y Proyecto Vial con 294 mil 373 pesos

3.- Sicarú Limpieza con 430 mil 826 .46 pesos

4.- Ocram Seyer con 377 mil 629.10 pesos

5.- Servicios de Limpieza Cego con 401 mil 154 pesos

6. Adalym con 524 mil 557.73 pesos.

Será este jueves, a las 16:00 horas, que se dé a conocer el fallo de esta licitación por outsorcing para limpiar la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y seis inmuebles más de la Oficina de Presidencia de la República.

"De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá un fallo correspondiente, el cual se dará a conocer el día 14 de enero de 2021, a las 16:00 horas, a través del Sistema Compranet", indica el documento.

A pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró desde el mes de noviembre que el gobierno federal dejaría de entregar contratos por medio de la subcontratación o outsourcing, esto no solo no permanece, sino que la Oficina de Presidencia de la República alista para las próximas horas la entrega de un contrato para el servicio de limpieza en inmuebles y la oficina del Ejecutivo federal.

Después que en diciembre pasado EL UNIVERSAL y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que el gobierno federal había entregado más de 185 millones de pesos en servicio de limpieza a Decoaro y Supervisión S.A de C.V., empresa que tenía denuncias por no dar prestaciones laborales, Presidencia de la República canceló el contrato.

Sin embargo, el pasado 5 de enero, por medio de la licitación IA-002000999-e1-2021, la dependencia federal lanzó la invitación a cuando menos a tres empresas para la contratación del "Servicio Integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles de la Oficina de Presidencia de la República".