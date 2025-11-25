logo pulso
Presidenta de Honduras llega a Palacio Nacional para reunión bilateral

Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen para fortalecer la cooperación entre ambos países

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 01:50 p.m.
A
Presidenta de Honduras llega a Palacio Nacional para reunión bilateral

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, para sostener una reunión bilateral que busca fortalecer los vínculos entre ambos países.

A las 12:05 horas, Sheinbaum recibió en la Puerta de Honor ubicada en el Zócalo capitalino a la Presidenta de Honduras, área que permanece resguardada con vallas debido a las manifestaciones previstas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

Por este motivo, la mandataria hondureña ingresó por la calle Corregidora.

Sheinbaum tendrá reuniones privadas con Castro, en las que ambos gobiernos profundizarán los lazos de cooperación. El objetivo, de acuerdo con la Mandataria mexicana, es reforzar la relación que ya existe y estrechar aún más la colaboración con Honduras en temas de interés regional.

La Presidenta de Honduras fue recibida con los honores oficiales correspondientes a una visita de Estado, con protocolo diplomático y la interpretación de los himnos nacionales, para posteriormente dar paso a los encuentros cerrados entre las delegaciones.

En la recepción acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur; y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de Presidencia.

