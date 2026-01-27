Presidenta de México confirma suspensión en envío de petróleo a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó el martes que ha habido suspensiones en el envío de petróleo a Cuba, pero planteó que es parte de los vaivenes que existen en el suministro a la isla y de una "decisión soberana" de México y de la energética estatal no provocada por presiones externas.

"Pemex (Petróleos Mexicanos) toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba... así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió", dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria a la pregunta expresa de si hubo alguna consideración política para suspender un envío.

No obstante, agregó que México seguirá siendo solidario con La Habana, que sufre una seria crisis energética creciente.

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, la llegada de crudo venezolano a la isla —que ya se había reducido mucho— quedó paralizada y creció la presión de la administración de Donald Trump al gobierno cubano.

México siempre se ha opuesto al embargo estadounidense a la isla y ha enviado petróleo como ayuda humanitaria en los momentos más complicados para Cuba, pero ahora se quedó como abastecedor clave de combustible junto con Rusia y diversos analistas temían que Estados Unidos usara esa situación como otra vía de presión al gobierno mexicano.

Sheinbaum dijo en varias ocasiones este mes que Pemex daría datos actualizados de las exportaciones a Cuba —algo que todavía no ha hecho— , y optó por hacer declaraciones cargadas de ambigüedad mientras el gobierno cubano se mantiene sin hacer comentarios al respecto.

"La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno", agregó la mexicana.

En su último informe oficial, Pemex reportó el envío de casi 20.000 barriles diarios de petróleo a Cuba de enero al 30 de septiembre de 2025. Ese mes el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio visitó Ciudad de México. Después, Jorge Piñón, académico del Instituto de Energía de la Universidad de Texas —que rastrea los envíos utilizando tecnología satelital— indicó que la cifra había descendido a unos 7.000 barriles y ahora la cifra no está clara.

Según explicó Piñón el martes a AP, la presidenta mexicana "esta caminando una cuerda floja" entre "su retórica política con Cuba y la próxima reunión con los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio".

Este delicado equilibro con Washington ha quedado también de manifiesto tras la detención en México del exdeportista olímpico y uno de los fugitivos más buscados por el FBI, Ryan Wedding que provocó distintas declaraciones sobre cómo fue arrestado.

Sheinbaum insistió en que no hubo ningún operativo estadounidense en México y que Wedding se entregó de manera voluntaria, algo que también dijo públicamente el embajador estadounidense Ronald Jonhson. La presidenta reconoció que desconocía los detalles del arresto, pero que el gobierno mexicano no tenía por qué dudar del embajador.