Luna de Nieve iluminará el cielo de México este 1 de febrero
El plenilunio alcanzará su punto máximo a las 16:09 horas y podrá apreciarse durante la noche
El cielo nocturno regalará uno de los espectáculos más esperados del año con la llegada de la Luna de Nieve 2026, un fenómeno astronómico que podrá apreciarse en todo México.
Este plenilunio, que recibe su nombre por coincidir con la temporada invernal más intensa, alcanzará su punto máximo en una hora específica, ideal para quienes disfrutan de observar la Luna en todo su esplendor y capturar imágenes únicas del firmamento.
De acuerdo con Star Walk, sitio especializado en temas astronómicos, la Luna de Nieve, o Luna llena, se podrá observar el próximo 1 de febrero en punto de las 16:09 de la tarde, llegando a su punto de máximo esplendor durante la noche.
En la astrología, la Luna llena de febrero se vincula con la confianza, la creatividad y la autoexpresión, ya que se eleva en el signo de Leo. Anima a sacar las emociones a la superficie y a mostrar a los demás quién eres de verdad.
La Luna recibe ese nombre ya que febrero suele ser el mes más nevado del año en Norteamérica, por eso muchas tribus nativas americanas la llamaron así por las duras condiciones invernales.
