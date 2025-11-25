Presidenta del DIF de Tetepango denuncia a su esposo por violencia familiar

PACHUCA, Hgo., noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del DIF municipal de Tetepango, Hidalgo, Adriana Islas Dezha denunció violencia familiar e intimidación por parte del alcalde, Enrique Estrada. Este día, en el que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la funcionaria marchó por las calles de ese municipio y colocó pancartas con mensajes discriminatorios y violentos que, afirmó, ha recibido de su esposo.

Señaló que durante años ha sido violentada por el edil y que finalmente decidió presentar una denuncia el pasado 25 de octubre, luego de haber sido vulnerada en su integridad y en la de sus hijos. Destacó que, a partir de esa fecha, la autoridad determinó medidas cautelares para ella y los menores; sin embargo, también afirmó que ha sido objeto de amenazas.

Aseguró que es falso que impida la convivencia entre el alcalde y sus hijos, y explicó que cualquier interacción está regulada por las medidas oficiales emitidas por las autoridades competentes. Derivado de esta situación, afirmó que ha enfrentado retrasos en los pagos escolares y de alimentación, así como afectaciones emocionales que impactan directamente a los menores.

Adriana Islas se manifestó por las calles del municipio y colocó diversas pancartas con mensajes que asegura haber recibido de su esposo. Las cartulinas fueron retiradas de manera inmediata.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su denuncia, señaló haber recibido agresiones como: "Eres naca corriente, mírate cómo estás y mira cómo estoy yo" y "Lárgate con los Ñhañhus. Aquí no perteneces, eres una india".

Resaltó que esta situación ha afectado su trabajo al frente del DIF, pues también ahí ha recibido presión, lo que incluso provocó el cierre temporal del comedor comunitario de adultos mayores en la comunidad de Ulapa.

Refirió que las amenazas y el hostigamiento se han recrudecido a partir de su denuncia.