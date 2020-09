Presidente de la SCJN no estuvo en el informe Ayotzinapa porque es un poder autónomo, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le reprocha ni le reclama nada a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque no acudió el pasado sábado a Palacio Nacional al informe de los avances en el caso Ayotzinapa, pues señaló que es representante de un poder autónomo y que busca que no se involucre al Poder Judicial porque tendrá que decidir sobre este caso.



"No estuvo presente el ministro Zaldívar porque seguramente él está cuidando, y hace bien, que no se mezcle y se involucre el Poder Judicial para resolver sobre este asunto y otros. Es un asunto de Estado para que conozcamos la verdad y hay que cuidar los procedimientos y las formas y eso hace el presidente de la Corte y de la Judicatura.

"Si no asistió o no informó el presidente de la Corte está en su derecho, porque es el representante de un poder autónomo", dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que antes el fiscal general de la República (FGR), a los ministros del máximo tribunal, los diputados y los senadores se consideraba que "eran empleados del presidente", pero aseguró que esos tiempos ya cambiaron.

"Parezco disco rayado, pero ayuda mucho el estar aclarando de que antes el fiscal y los ministros, y los diputados y senadores eran como empleados del presidente", agregó.