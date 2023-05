Presidente pone en pausa relación con Perú

Ciudad de México.- Tras ser declarado persona non grata por el Congreso de Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso “en pausa” la relación de México con el gobierno de ese país sudamericano y advirtió que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico mientras la mandataria peruana, Dina Boluarte, siga usurpando la presidencia.

“Pues yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema, a Gustavo Petro —mandatario de Colombia— no, porque también a él lo declararon no grato, entonces se la entregó a los chilenos…”, puntualizó.

“Pero no se lo voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que no se trata de romper relaciones con Perú, sino de una pausa.

El presidente López Obrador arremetió al señalar que ellos no son el pueblo y que Boluarte sólo tiene 23% de aprobación entre la población de Perú.

“Me declararon no grato, pero ¿sacan las razones, el por qué? Ahora de tanto insistir, porque no es en vano lo que hacemos, ya fue una comisión, ya están despabilándose los de Naciones Unidas, ya están declarando que todos los que perdieron la vida, gente humilde, gente pobre que fue reprimida por los que están ahora en el gobierno”, subrayó el presidente.