Presume AMLO remesas, fortaleza del peso y generación de empleos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que en este año se podría llegar a 60 mil millones de dólares en remesas a finales de este 2022, la generación de empleos, la recuperación del salario que dijo en promedio es 14,768 pesos mensuales de los más de 21 millones de trabajadores inscritos en el IMSS y que a diferencia de los últimos sexenios no hay devaluación del peso frente al dólar.

Durante la conferencia mañanera, presentó una serie de gráficas sobre la situación de la economía del país y expuso que de los inscritos en el IMSS en febrero del 2020 se tenía 20 millones 613 mil 536 trabajadores y diciembre de este año se llegó a 21 millones 462 mil, es decir 848 mil 431 empleos más.

Sin embargo, reconoció, que en el mes de diciembre se dieron despidos de 300 mil trabajadores que se contratan de manera eventual para que no se les consideren sus prestaciones y antigüedad.

"En todo el año se generaron un millón de nuevos empleos, pero hay que restarles estos 300 mil. Ya para enero vuelven a contratarlos. De todas maneras es el mayor número de empleos desde que se tiene información, las tasas de desempleo son de las más bajas en el país desde que se tiene registro".

Agregó que de los poco más de 21 millones de trabajadores en el IMSS el promedio de salario es de 14,768 pesos mensuales, de lo más alto que ha habido.

Respecto a la variación del tipo de cambio del peso con relación al dólar dijo que "esto es excepcional, es único porque no se veía en 50 años los últimos tiempos. El franco suizo nada más está arriba, pero la segunda moneda más apreciada con relación al dólar".

Expuso que es el peso el comportamiento en sexenios anteriores de la devaluación en el caso del presidente Miguel de la Madrid fue de 1,600 por ciento; con el presidente Salinas fue de 35.6; Ernesto Zedillo de 185 por ciento; Vicente Fox de 19.3; Calderón 12.8 y Peña Nieto 60 por ciento de devaluación.

"Nosotros tenemos una apreciación, no se ha devaluado el peso al contrario se ha fortalecido en 4.6% seguimos esto es muy importante", dijo el primer mandatario.

Respecto a las remesas dijo que en 2021 se registró la entrada de 51,586 millones de dólares y hasta noviembre del 2022 se tiene una cifra de 53,125 millones, pero "pensamos estar muy cerca de los 60,000 millones de dólares que es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país y esto llega a 10 millones de familias mexicanas".