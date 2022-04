¿Presunto homicida de Hugo huyó del Edomex? Esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario de gobierno de Estado de México, aseguró que tras el lamentable asesinato del menor Hugo en una fiesta clandestina en Jilotzingo, la Fiscalía local ha actuado de manera rápida para la captura del presunto homicida que ya ha sido identificado.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su espacio de radio "Por la mañana" y ante la pregunta ¿Ya saben si dejó el estado, ya huyó porque ustedes no reaccionaron pronto? El funcionario precisó: "Este lamentable acontecimiento fue en la madrugada del domingo y para el día de ayer ya se tenía una orden de aprehensión, no obstante de ello, desde antes se estaba haciendo una búsqueda pero la fiscalía ha actuado de manera muy rápida, muy pronta y estamos seguros y confiados en que la capacidad de la fiscalía del estado puede llevar a buen término esto, y también por la cooperación de la sociedad civil".

Sobre la identidad del asesino que está circulando en redes, De la Cruz Musalem dijo que sí hay un señalamiento y testigos que sitúan a Mauricio Mora en los hechos.

"Sí hay un señalamiento preciso, hay testigos que se les ha amplíado sus declaraciones todo nos llega a identificar a partir de las investigaciones que está haciendo la fiscalía y ya hay una orden de aprehensión girada".

En cuanto al acercamiento de autoridades estatales con la familia del joven Hugo, el subsecretario de gobierno del Edomex indicó que las negociaciones se llevaron ayer y acordaron que no volverían a bloquear periférico.

"Llegamos a un acuerdo el día de ayer, fue larga, nosotros somos empáticos con la señora, también somos empáticos quienes estuvieron mucho tiempo atorados en la vía, fue una larga negociación, hoy continuarán, el acuerdo es que no se bloqueé la vialidad y conozcan los avances" de la investigación de la Fiscalía. El acuerdo esperemos se respete es que no bloqueen periférico", añadió.

¿Cómo murió Hugo?

El pasado 2 de abril, Hugo Carbajal acudió junto a unos amigos a una fiesta en Jilotzingo, en un salón de nombre "Imperio", donde según testigos, había cover de 100 pesos para entrar al evento clandestino.

Testigos también han relatado que en el evento, el joven de 15 años empezó a correr y aparentemente a jugar sin control, por lo que un empleado u organizador del lugar trató de sacarlo del sitio; sin embargo, Hugo logró escabullirse, por lo que el sujeto le habría roto una botella en la cabeza y le picó el cuello; lo que habría causado su muerte.

Mientras Hugo sangraba, varios de los jóvenes que fueron a la fiesta en un rancho de Jilotzingo captaron en video los hechos, mientras esperaban el arribo de una ambulancia para asistir al joven.

Durante las primeras horas del pasado 3 de abril, cuando Hugo llegó en camilla al Hospital "Salvador González Herrejón" del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), los médicos que lo atendieron confirmaron que había fallecido como resultado de las heridas que tenía.