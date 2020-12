Presunto traficante de indocumentados protagoniza persecución

Un traficante de indocumentados protagonizó un escape de película, al cruzar a toda velocidad el Puente Internacional Roma-Miguel Alemán, en un intento por escapar de las autoridades norteamericanas.

El sujeto quien fue identificado como José Israel Cantú, conducía una camioneta blanca y era seguido por oficiales del Custom and Border Protection de Estados Unidos, al ser descubierto transportando ilegales.

Ante esto, el hombre emprendió la huida que lo llevó a internarse en el puente internacional para cruzar hacia el lado mexicano.

Esto, tomó por sorpresa a los oficiales que se encontraban en las casetas de cobro quienes no pudieron hacer algo para detener la carrera del conductor quien derribó una cerca de protección para salir del territorio estadounidense.

Pese a que los oficiales realizaron detonaciones de arma de fuego, el sujeto no se detuvo y logró llegar a la Aduana del lado mexicano, donde fue detenido por elementos del Ejército Mexicano.

Estos, lo entregaron a oficiales del CBP para que enfrente el proceso legar por el cual se le fincaran cargos.