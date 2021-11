Presupuesto 2022 es "un gravísimo error", sostiene Ricardo Anaya

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya advirtió que el Presupuesto para 2022, aprobado por Morena y sus aliados, "es otro gravísimo error".

A través de un comunicado sostuvo que los 7 billones que pretender recaudar el gobierno "se van a quedar cortos"; "una cosa es lo que se planea tener y otra lo que de verdad se recibe".

Otro gran problema, advirtió, es en qué se quieren gastar todo ese dinero en obras de infraestructura que son caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador: Santa Lucía, el Tren y la absurda refinería de Dos Bocas.

"Y a lo que le quitan dinero es a lo que de verdad importa para tu vida: salud, educación, apoyo a los pequeños negocios, cuidado del medio ambiente", indicó.

Anaya Cortés alertó que en el presupuesto destinado a la salud "hay trampa" y "un engaño".

"Aunque el gobierno dice que ese presupuesto subirá 33% respecto al año pasado, en realidad lo está reduciendo en 3 mil millones de pesos si se separa lo que se tuvo que aumentar para vacunas y lo que están destinando a adeudos con el IMSS y el ISSSTE", aseveró.

En esa materia cuestionó; "¿Cómo se atreven a bajar el presupuesto de salud en plena pandemia?, cuando, además, para miles de familias ha sido terrible tener que gastar un 40% más de su propio dinero en salud, porque 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso al Seguro Popular o a seguridad social", lamentó.

El panista negó que la deuda no haya sufrido incrementos, tal y como lo ha afirmado Morena; "basta con ver los datos de la Secretaría de Hacienda. Con López Obrador la deuda ha aumentado 24%. Es muchísimo. No hay otros datos. Esa es la verdad".

Finalmente aseveró que el combate a la pobreza que pregona el Presidente López Obrador, "es una farsa".

"López Obrador fue a la ONU a reclamar que no se ha hecho nada por los pobres y a proponer que el mundo entero siga su ejemplo. No cabe duda de que es candil de la calle y oscuridad en su casa. ¿Ya se le olvidó que durante su gobierno el número de pobres ha aumentado? Según la última medición del CONEVAL, que es el órgano oficial, los mexicanos en pobreza aumentaron en casi 4 millones", denunció.

"Lo que pasa es que este gobierno es pura palabrería y cero resultados. Sus promesas se quedaron en eso. Lo mismo con lo de primero los pobres que con aquello de que no iba a crecer la deuda o de que iba a bajar la gasolina", concluyó.