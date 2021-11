Presupuesto no es excusa para que instituciones públicas incumplan: Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar indicó que el presupuesto no es excusa para incumplir con las obligaciones que las instituciones públicas tienen encomendadas.

El ministro acudió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) a recibir dos premios del Certamen a la Innovación en Transparencia, donde indicó que cuando se tiene vocación de servicio, imaginación y voluntad política, es posible cumplir con los objetivos pese a la falta de recursos económicos.

Aseguró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha sumado diversos logros pese a contar con un presupuesto menor al que tuvo en la administración pasada.

"Con hechos concretos estamos construyendo un mejor Poder Judicial, un Poder Judicial renovado, haciendo más con menos, porque cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar", dijo.

El pasado 14 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó, sin cambios, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 en el que se aplicó un recorte de casi cinco mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) y de tres mil millones al PJF.

En su intervención Zaldívar afirmó que el Poder Judicial avanzó en su modernización como en la implementación del juicio en línea que no requirió de recursos adicionales.

"Hemos logrado esto y muchas otras cosas más habiendo ejecutado, ejercido, un presupuesto anual seis mil millones (de pesos) menos por año que el que se ejercía en la Administración anterior.

"Todos estos logros se han obtenido sin recursos adicionales, sin pedir un solo centavo más de presupuesto y se ha hecho con la creatividad, el talento y la vocación de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación", precisó.