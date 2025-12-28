Prevé Meteorológico más frío y lluvias
Ciudad de México.- El desplazamiento del frente frío número 24, en interacción con otros sistemas, mantendrá condiciones de clima adverso en la próximas 72 horas en México, principalmente en el noroeste, norte, oriente y sureste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.
Para este domingo se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo y temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Mientras que para el lunes, el pronóstico indican que podrían presentarse lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además de temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
El SMN también apuntó que vigila el ingreso de un nuevo frente frío, el cual se desplazará sobre el noreste y oriente del país en el transcurso del lunes 29 de diciembre. El cual provocará lluvias puntuales intensas en Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental).
