Prevén lograr 95% de vacunación vs. sarampión

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Salud federal, David Kershenobich, aseguró que, ante el brote de sarampión en el país, hay vacunas suficientes para los próximos dos años y la meta es lograr un 95% de la población vacunada.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Kershenobich indicó que México busca mantener el estatus de Estado libre de sarampión ante la Organización Panamericana de la Salud.

"Canadá ya perdió su estado libre de sarampión, Estados Unidos solicitó una ampliación de dos meses. Nosotros también nos hemos apuntado, precisamente, en esos dos meses para tratar de controlar el brote", mencionó.

El funcionario indicó que "la meta que tenemos claramente es llegar a 95% de la vacunación en toda la población", dijo al mencionar que el virus del sarampión es más contagioso que el de Covid-19, porque una persona enferma puede contagiar hasta 16 personas.

