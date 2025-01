Postura del PRI ante fraude en elección judicial

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República decidió no asistir a la reunión de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de este lunes, para no caer en desacato, "ya que cualquier decisión respecto de las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial, contraviene las suspensiones dictadas por la autoridad judicial competente".

"No estamos dispuestos a avalar decisiones que puedan interpretarse como desacato y violar el principio de división de Poderes consagrado en nuestra Constitución", explicó la bancada a través de un comunicado. "Reiteramos nuestro compromiso con el Estado de derecho y con la necesidad de esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre el fondo de la controversia que hoy mantiene suspendido el proceso de selección de personas juzgadoras", declaró el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve Baños.

Señaló que resulta irónico que el oficialismo, que incluyó dentro de la reforma judicial en el artículo décimo primero transitorio, que "para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial", ahora busque interpretaciones flexibles o alternativas que permitan seguir adelante el proceso, a pesar de los juicios de amparo y otros recursos jurídicos en curso.

"Esta incoherencia pone en evidencia una clara contradicción: hace apenas unos meses, la mayoría legislativa defendía la necesidad de aplicar la reforma tal como se aprobó, sin matices que la distorsionaran. Sin embargo, cuando el resultado de esa literalidad no coincide con sus actuales intereses, tratan de darle la vuelta y entrar por la puerta de atrás".

El coordinador de la bancada tricolor afirmó que para el PRI, la ley debe acatarse en todos los casos, no solo cuando conviene políticamente.

"Insistimos en que el Senado no puede ni debe invadir el ámbito propio de otro poder, especialmente cuando se encuentra en trámite un procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación", enfatizó.

Se está preparando un gran fraude en la elección judicial: Moreira

El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que se está preparando un gran fraude en la elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.

El legislador aseguró que se está fraccionando el número de jueces en determinadas boletas y, por ejemplo, en la Ciudad de México "por cada dos distritos electorales se va a hacer un, entrecomillado, distrito judicial. Van a colocar a los preferidos en algún determinado lugar para sacarlos adelante".

"Se está preparando un gran fraude a la Constitución y un monumental engaño a la ciudadanía. Se dijo, palabras más, palabras menos, y así quedó en la Constitución, de que el ciudadano va a escoger a sus juzgadores. Es decir, aquellos ante los cuales tendría que presentarse a juicio o pudiera reclamar justicia y eso no va a suceder", dijo.

También explicó que no habrá boletas para que los ciudadanos voten para elegir a jueces civiles, penales y laborales. "No, no, no, para nada, los van a mezclar en un solo instrumento y entonces es falso que usted vaya a escoger", afirmó.

En ese sentido, lamentó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que consideró que el Poder Judicial estaba cumpliendo con el proceso de selección de candidatos.

"Un mal sabor de boca porque el Poder Judicial estaba haciendo muy bien su trabajo y va a ser una selección de los mejores para ir a esta competencia, entrecomillado. Y entonces la interferencia de un órgano, como es el órgano electoral en temas que son de alta especialidad y que para eso estaba la Corte, estaba el Consejo de la Judicatura y este Comité del Poder Judicial, pues son de orden distinto", expuso Moreira.