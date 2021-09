PRI podría expulsar a Quirino Ordaz del partido

Tras la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para ser el próximo embajador de México en España, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que el mandatario estatal será expulsado de sus filas si acepta el cargo sin solicitar permiso a su Consejo Político Nacional y éste no lo concede.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, comentó que la lealtad, unidad y compromiso de un priista se demuestra al lado del partido.

"Cualquier invitación a nuestros gobernadores, por un partido distinto, se asume a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no.

"En caso de que el consejo no apruebe la licencia y el cuadro partidista decida aceptar el encargo, implicaría la pérdida de militancia, según los estatutos de nuestro partido", señaló el dirigente a través de Twitter.

Moreno Cárdenas aseguró que absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones: "No vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena para dividir ni a la coalición Va por México ni al PRI", indicó el priista.

"No hay PRIMor"

En tanto, al asegurar que la bancada de Morena en el Senado respalda completamente la decisión del Presidente de invitar a dos gobernadores de oposición a colaborar en su administración, el senador Ricardo Monreal confió en que la designación de Ordaz Coppel como embajador en España no será motivo para que haya una alianza entre el PRI y Morena.

En conferencia de prensa fijó su postura con un juego de palabras: "PRIMor, en el sentimiento humano, es deseable; en la política, indeseable".