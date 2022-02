PRI propone exentar del IVA al papel higiénico ante alza de precios

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Ante el alza de precios en los últimos dos años a productos como el papel de baño, y que afecta principalmente a la población de menores ingresos, la bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa de reforma para exentar del IVA a este producto.

El senador del PRI, Ángel García Yáñez, presentó la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que se aplique tasa del 0% al papel del baño, pues es la población en situación de pobreza la que se ve más afectada en la adquisición de este insumo.

Esto, ya que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) de 2018 a 2021 muchos productos han registrado alzas notables en sus precios, entre ellos el papel de baño que subió de 14.80 a 25.70 pesos.

En la exposición de motivos, García Yáñez destacó que de acuerdo a estudios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el consumo promedio de papel higiénico por mexicano ronda los cuatro mil 708.5 cuadritos, es decir, 424 metros de papel sanitario por persona al año, el equivalente a casi cinco campos de fútbol.

De acuerdo a una investigación de la Ross School of Businnes de la Universidad de Michigan, las personas con escasos recursos gastan más dinero en papel higiénico.

Lo anterior, ya que mientras que un hogar con ingreso promedio puede elegir el paquete de 48 rollos, las familias pobres sólo pueden optar por los paquetes de cuatro rollos y como el consumo del producto se mantiene, seguirán gastando en las presentaciones pequeñas cuyo costo a la larga es mayor.

El senador expuso que "el papel de baño o higiénico es uno de los productos imprescindibles en los hogares mexicanos, junto con los alimentos, los jabones, las cremas dentales. Pero si las familias mexicanas no cuentan con un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas de alimento, es difícil que puedan adquirir un rollo de papel higiénico pues el costo de este se eleva por pieza".

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó en 2018 que la población con carencias de acceso a los alimentos fue de 25.5 millones de personas, las cuales viven en una situación de inseguridad alimentaria severa y moderada.

Los hogares que reportaron falta de dinero o recursos sumaron 14.3 millones, mientras que 55 millones de personas reportaron que no obtuvieron una alimentación sana, cifra que incluye 10.9 millones de hogares.