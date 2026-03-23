PRI recuerda a Luis Donaldo Colosio a 32 años de su asesinato

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El

del

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realizó esta mañana una ceremonia para recordar el legado de su excandidato presidencial, asesinado hace 32 años.Frente aldel malogrado político sonorense, en la zona de, en la Ciudad de México, la dirigencia priista, encabezada por su presidente, montó una guardia de honor y depositó ofrendas florales.fue un priista que entendió el tamaño del momento que vivía México."Fuepara hablar de, para reconocer lo que dolía y para. Creía en uncercano a la gente, que escuchara y que asumiera suhistórica."Hoy su ejemplo nos exigey valor para", expresó el dirigente priista en redes sociales."Hoy, en elde, en ello recordamos cony con"."Su legado nos compromete a ser una, con, que da la cara y que no se dobla. Los priistas sabemos lo que significay darle rumbo al país."¡Su legado vive en las causas ely en la!", aseguró.