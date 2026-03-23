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Sheinbaum niega que revocación de mandato implique campaña política

La mandataria federal explicó que el Ejecutivo no promueve este mecanismo

Por El Universal

Marzo 23, 2026 10:11 a.m.
A
Sheinbaum niega que revocación de mandato implique campaña política

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la eventual realización de una revocación de mandato pueda convertirse en una campaña política a favor de Morena y afirmó que dicho ejercicio corresponde exclusivamente a la ciudadanía.
La mandataria federal explicó que el Ejecutivo no promueve este mecanismo, ya que su activación depende de la solicitud ciudadana, aunque defendió la posibilidad de que el proceso pueda realizarse de manera concurrente con elecciones para evitar mayores costos logísticos.
"¿Para qué hacerlo en otro año si ya hay casillas?", cuestionó al señalar que el ejercicio podría efectuarse en 2027 o 2028, dependiendo de cómo se determine legalmente.
Ante cuestionamientos sobre si empatar la revocación con comicios electorales podría beneficiar al partido gobernante, Sheinbaum respondió que esa interpretación corresponde a opiniones políticas, pero insistió en que la finalidad del mecanismo es que la población decida la continuidad o no del gobierno.
Recordó que la figura fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como un instrumento de democracia participativa para que la ciudadanía determine si un mandatario permanece en el cargo.

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La presidenta sostuvo que, en caso de llevarse a cabo una revocación a la mitad del sexenio, estaría impedida de hacer campaña por cualquier partido político, incluido Morena. Sin embargo, consideró que debe permitirse informar sobre la realización del ejercicio.
"Si va a revocación de mandato (...) que se permita decir: recuerden que hay revocación de mandato en tal fecha. Eso es todo", explicó, al señalar que sería "absurdo" que la persona sujeta al proceso no pueda mencionar su existencia.
Sheinbaum también rechazó que hablar del ejercicio fortalezca automáticamente a Morena, al argumentar que la decisión final dependerá de la evaluación ciudadana sobre su desempeño.
"Si la gente no quisiera, por más que hablara de eso, no votaría porque continuara la presidenta", afirmó.
Subrayó que la revocación de mandato no busca promover partidos políticos, sino permitir que la población determine democráticamente si el proyecto de gobierno debe continuar o concluir anticipadamente.

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