Priista presuntamente relacionado con narco dispuesto a renunciar

El senador del PRI, Ángel García Yáñez, afirmó que está dispuesto a solicitar licencia a su cargo para someterse a investigación por la presunta relación con Esther Yadira Huitrón Vázquez, "La Jefa", detenida hace nueve días por supuestos nexos con el Cártel de Guerreros Unidos.

Y aunque negó tener vínculos con "La Jefa" dijo que independientemente de si conoce o no a las personas, no es responsable de sus acciones con los ciudadanos, por eso aseguró que está en la mejor disposición de renunciar a la senaduría para ser investigado.

"Yo no traigo ni seguridad ni chofer porque no escondo nada. Estoy en la mejor disposición de ser investigado y si es necesario que renuncie a mi cargo, con gusto lo hago; yo no escondo nada, he hecho mi trabajo como debe ser y como corresponde", expresó el senador priista.

Refirió que acudirá a declarar ante las autoridades siempre y cuando sea citado porque no es la primera vez que es señalado de tener vínculos con la delincuencia organizada, pero hasta ahora no se han podido comprobar estos dichos.

García Yáñez dijo que teme por su vida y la de su familia, debido a que lo han mencionado en varias lonas de tener vínculos con gente que se dedica a hacer maldad.

A decir del senador priista la difusión de su presunta relación con "La Jefa" tiene tintes políticos porque el 26 de octubre pasado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las lonas que se han difundido con su nombre.

"Temo por la vida de mi familia y por la mía porque no estoy involucrado con la delincuencia, no tengo nexos con nadie y se nos quiere armar carpetas poniendo videos, fotos y llamadas falsas y ahí si no voy a poder", dijo.