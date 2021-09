Prioridad, atención oportuna de posibles casos Covid: SNTE

A partir del regreso presencial a las escuelas, la prioridad es la prevención, detección y atención oportuna de posibles casos de Covid-19, advirtió el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Durante un seminario virtual con autoridades del ISSSTE, para compartir y difundir el protocolo a seguir por los trabajadores de la educación en la prevención y atención de posibles contagios, Cepeda Salas explicó que se decidió reabrir las aulas, luego de tomar previsiones como la vacunación del personal y verificar que los planteles contaran con las condiciones de higiene necesarias.

El dirigente magisterial pidió no bajar la guardia y, en el ámbito personal y de responsabilidad laboral, coadyuvar a mantener la seguridad en los centros de trabajo. "Lo más importante es la salud, se ha regresado a las clases presenciales y ahora debemos estar pendientes de seguir los protocolos para que se mantengan abiertas las escuelas de forma segura. Se aplicará la vacuna a quienes por algún motivo no la tengan y se atenderán de inmediato los posibles contagios que pudieran presentarse. Tenemos total coordinación con el ISSSTE para facilitar los trámites de incapacidades y darle prioridad a la salud".

Alfonso Cepeda garantizó que el SNTE "permanecerá atento a que los trabajadores de la educación reciban la atención que merecen y se respeten todos sus derechos laborales y de seguridad social".

En este sentido, dijo que el sindicato solicitó a la autoridad correspondiente que, "de existir la evidencia científica de que la vacuna aplicada a la mayoría de los compañeros requiera una segunda dosis, se proporcione en los tiempos pertinentes".

El dirigente informó que el Sindicato adquirió un primer paquete de 7 millones 500 mil cubrebocas KN95 y 220 mil litros de alcohol en gel, que ya se distribuyen entre los maestros de todo el país.

En tanto, el doctor Ramiro López Elizalde, director normativo de Salud del ISSSTE, recordó que desde el inicio de la pandemia el Instituto publicó guías operativas para saber cómo actuar frente a la emergencia sanitaria, entre ellas una sobre el regreso a clases, que contempla el establecimiento de Comités Participativos de Salud Escolar, encargados de monitorear el comportamiento dela Covid-19 en los planteles escolares.

Por su parte, Carlos Augusto Mercado Sánchez, subdirector de Pensiones del ISSSTE, informó que "si un maestro en ejercicio de su labor se contagia, existen las normas y procesos para reconocer el riesgo de trabajo y determinar los derechos que, en su caso, deriven de esa enfermedad".

Aclaró que si algún trabajador de la educación resulta positivo a Covid-19, no será necesario dar aviso inmediato a la subdelegación correspondiente, ya que el trámite se podrá realizar después del alta médica, para evitar riesgos a los pacientes, familiares y personal de salud.