Problema de drogas sintéticas también es de México: Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Durante la ceremonia de apertura de la Conferencia de Drogas Sintéticas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el problema no nada más es de los Estados Unidos, es problema de México también.

"El problema requiere de las dos naciones para tener resultados y he tenido el privilegio de trabajar en México… y trabajar con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, la quiero reconocer con un aplauso", aseveró en un hotel en la Avenida Reforma.

Rosa Icela Rodríguez llama a "trabajar juntos"

En su intervención, la titular de la SSPC señaló que los países consumidores, como los de tránsito, deben asumir la responsabilidad para trabajar juntos y construir la paz.

"Debido a las muertes que genera el tráfico de armas de alto poder y nuestro querido vecino país, por el problema causado por el tráfico de drogas como el fentanilo… México es un país de tránsito del fentanilo, no de producción".

¿Los precursores químicos los producimos en México? No. ¿Las armas las fabricamos nosotros? No. ¿Los muertos los ponemos nosotros? lamentablemente, sí", detalló.

En su intervención, Todd Robinson, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, resaltó que el fentanilo se prensa en tabletas y se vende como analgésico.

Más de 100 mil muertos por sobredosis en EU: Todd Robinson

"En 2021, se produjeron más de cien mil muertos por sobredosis en Estados Unidos, la mayoría atribuidas a opioides sintéticos como el fentanilo.

En México también las muertes por sobredosis van en aumento. Estados Unidos y México se han comprometido a tomar acciones conjuntas", refirió el funcionario estadounidense.

Robinson destacó que se requiere un enfoque de salud pública en el consumo de sustancias y esto se basa en las medidas que han tomado.

En tanto, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó que en el caso de fentanilo ha cobrado miles de vidas.

"Somos países amigos, socios. No podemos ser indolentes a un tema que lastime a su sociedad, una amenaza a la salud pública.

"Exigimos qué haya un respeto al trabajo que se ha hecho. México ha sacado miles de dosis de fentanilo. Es suficiente para matar a la población de México y Estados Unidos", aseveró Velasco.

Refirió que hay voces que promueven la forma distinta de ver las cosas.

"Hay voces que buscan que la cooperación se obtenga bajo la base de la amenaza, eso jamás lo podemos aceptar. Son voces minoritarias. Esa no es la manera de tener resultados en ese combate", puntualizó el funcionario federal.