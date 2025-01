Reportaje sobre Producción de Fentanilo en México: NYT

"Acabábamos de ingresar al laboratorio de fentanilo cuando el cocinero vertió un polvo blanco en una olla llena de líquido", así inicia el reportaje publicado por The New York Times, el cual ha levantado polémicas dentro del gobierno mexicano.

Escrito por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, con la fotografía y video a cargo de Meredith Kohut, el texto publicado el 29 de diciembre de 2024, titulado "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa", relata cómo fue atestiguar el proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto de Culiacán, Sinaloa, operado por uno de los grupos delictivos más poderosos de México.

A lo largo del texto, se menciona que el acceso de las reporteras fue logrado por uno de sus contactos que conocía a un narcotraficante que hacía negocios con los cocineros. "El contacto convenció a los hombres de que no revelaríamos sus identidades ni la ubicación del laboratorio. Ellos dijeron que al hablar con periodistas se arriesgaban a represalias mortales, y hablaron bajo la condición de mantener el anonimato", explica.

En "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa" también se muestran fotografías y videos en los que se observa una "cocina" que utilizan como laboratorio en la que se ven elementos como ollas, cervezas, cuadros religiosos e instrumentos de cocina.

"No son creíbles las fotografías", dice Claudia Sheinbaum sobre reportaje del NYT de producción de fentanilo

Un día después de la publicación del escrito, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no es creíble la información presentada por el medio de comunicación estadounidense.

Sheinbaum Pardo señaló que la producción de fentanilo es diferente a como la presentó el The New York Times y argumentó que las fotografías no corresponden a dicho proceso.

"Ayer salió una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo, hoy lo comentábamos en el gabinete de seguridad, también lo vamos a presentar aquí, cómo es que se hace la producción de fentanilo, porque no son las fotografías que se muestran, ahí es muy distinto. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí", mencionó la mandataria.

The New York Times respalda su investigación sobre fentanilo

Tras el pronunciamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sobre el reportaje acerca del fentanilo, el medio salió en defensa de su equipo de trabajo.

En un comunicado emitido en X, anteriormente Twitter, The New York Times señaló tener absoluta confianza en sus reportajes sobre producción y realización de pruebas con fentanilo en México.

"Nuestras periodistas pasaron meses investigando la industria del fentanilo", argumentó el comunicado.

IMSS Bienestar y Semar analizan video de NYT sobre producción de fentanilo

Posteriormente, en la conferencia matutina del 2 de enero, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar y la teniente Juana Peñaloza, química analista de precursores en campo de la Semar, analizaron los videos publicados en el reportaje.

"No es posible hacer fentanilo como lo he referido en la nota", mencionó Alejandro Svarch Pérez argumentando que el fentanilo comienza en 0.2 miligramos, es decir 200 microgramos, eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal, y que es 50 veces más potente que la morfina por lo que se compromete la vida del operador.

Además, señaló que tampoco existe científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad, esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, y no una cocina doméstica como muestran el reportaje.

Por su parte, la química analista de precursores en campo de la Semar señaló que para realizar estas actividades se necesita equipo más desarrollado, no sólo una bandana como se muestra en el texto periodístico que usa el "cocinero".

"No existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo", detalló la teniente Peñaloza.

Nuevamente, New York Times defiende reportaje sobre fentanilo

Debido al análisis realizado durante las Mañaneras del Pueblo de las fotografías y videos publicados en el reportaje "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa", el New York Times, nuevamente, defendió su escrito.

Mediante un posteo en X, señaló que sigue respaldando todos los aspectos de esta investigación. Además, defendió el papel del periodismo independiente que es "documentar al mundo tal como es, sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas partes".

"Si bien peligrosa, la síntesis del fentanilo ilícito en México bajo condiciones improvisadas similares a las vistas por el Times está bien establecida", señaló.