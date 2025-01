Investigación de Corrupción en Ayuntamiento de Jiutepec

CUERNAVACA, Mor.- En su primera acción como Cabildo de Jiutepec, para el trienio 2025-2027, los regidores acordaron dar parte a la Fiscalía Anticorrupción para investigar al edil saliente de Morena, David Ortiz por las precarias condiciones económicas en que dejó al Ayuntamiento y el bloqueo de las puertas para ingresar al recinto municipal.

"No hay nada de dinero, no conocemos las cuentas, no sabemos cómo está el estatus financiero que guarda el Ayuntamiento, pero sí se atendió a primera hora la seguridad pública. En cuanto a salarios hay trabajadores de confianza, que no se les pagó el último mes y tampoco aguinaldos y primas vacacionales", afirmó el edil entrante Eder Rodríguez.

Por su parte, el regidor Primo Bello García logró el consenso del Cabildo para solicitar la intervención de la Fiscalía Anticorrupción "en razón de la precaria situación financiera que estamos recibiendo el Ayuntamiento, de las deudas que se dejan con trabajadores de confianza, de honorarios y sindicalizados derivadas de la falta de pago de sus prestaciones laborales a que tienen derecho".

En su propuesta solicitó como acuerdo de cabildo instruir a la Contralora municipal, así como al titular de la Consejería Jurídica, para que independientemente de los procesos administrativos de responsabilidad que deriven del proceso de entrega recepción, de todas y cada una de las observaciones e irregularidades que sean detectadas, se dé vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos para que realice las investigaciones y el fincamiento de responsabilidades penales a que haya lugar.

Por su parte el edil saliente, David Ortiz subió un mensaje en su cuenta de Facebook donde afirma que "no tomamos un solo centavo de los recursos recaudados de forma anticipada que corresponden al año 2025, correspondiente al impuesto predial y al servicio de agua potable".

"Quiero hacer público el recurso que se le entrega íntegramente a la próxima administración. En impuesto predial son 36 millones 636 mil 931 pesos y por servicio de agua potable 23 millones 137 mil 753 pesos".