Productores bloquean aeropuerto de Culiacán

CULIACÁN, Sin., junio 13 (EL UNIVERSAL).- La concentración de productores de maíz en el área de ascenso y descenso de pasajeros del Aeropuerto de Culiacán provocó un caos, el cual afecta a usuarios de 27 vuelos comerciales con siete destinos distintos, al no poder ingresar a los andes, donde se mantienen a equipos antimotines federales.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, dio a conocer que se acordó el cierre de operaciones del aeropuerto por espacio de dos horas, en espera que se tenga una solución a los planteamientos de los manifestantes.

Afectan a 2 mil 500 pasajeros de 13 vuelos

Señaló que estas acciones de los hombres del campo afectan a 2 mil 500 pasajeros de 13 vuelos que tienen como destino Culiacán y 14 que conecta la capital del estado con ciudades como Ciudad de México, Hermosillo, La Paz, Guadalajara, Mexicali, entre otros destinos.

Dio a conocer que la vialidad del boulevard Emiliano Zapata, a la altura del puente a desnivel que había sido bloqueado con tractores, ya fue liberada, por lo que los conductores ya pueden circular en ambos sentidos.

El funcionario volvió a solicitar a los productores de maíz, que exigen que se fije un precio de garantía de 7 mil pesos la tonelada y se defina con los industriales un programa de compras de más de 3.5 millones de toneladas que no tienen mercado, que desalojen el exterior del aeropuerto y se sienten a dialogar con las autoridades.

Los productores se ubicaron en el área de ascenso y descenso luego de lograr eludir los cuerpos de contención que formaron policías estatales y de la Guardia Nacional.

Una vez que alcanzaron el área federal de la terminal aérea, los hombres del campo formaron una especie de muro humano e impiden cualquier ingreso en los andenes, bajo la amenaza de no moverse de ese lugar en tanto no haya una respuesta positiva.

En forma inicial, concentraron sus tractores frente a Palacio de Gobierno y celebraron una asamblea, en la que se tomó el acuerdo de bloquear el aeropuerto, por lo que estos con sus maquinarias se enfilaron a realizarlo, sin embargo, fueron frenados por elementos de la policía, por lo que estos cerraron la circulación en el puente a desnivel.

Pese a los operativos desplegados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal para contener a los grupos que se formaron y comenzaron a caminar a cumplir su cometido, estos lograron ingresar hasta la zona ascenso y descenso de los pasajeros.

Según sus reclamos, el gobierno federal los dejó sólo, pese a que están en marcha las trillas de un volumen de 5.5 millones de toneladas de maíz, de las cuales, poco más de un millón quinientas mil, están en proceso de compra por Segalmex y el Gobierno de Sinaloa a un precio de seis mil 965 pesos la tonelada, sobre el resto no hay nada seguro.