Productores y empacadores de limón en Michoacán paran actividades

Luego del asesinato del empresario, José Luis Aguiñaga Escalera, productores y empacadores de limón, de la cabecera municipal y de la Tenencia Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), del municipio de Buenavista, decidieron parar actividades.

Señalaron que ese paro fue en protesta por el homicidio de Aguiñaga Escalera, uno de los principales productores y empacadores de la región de Tierra Caliente.

El crimen ocurrió, el pasado jueves, a manos de dos hombres que viajaban en motocicleta, sobre una vía de comunicación de la periferia de la cabecera municipal.

Al llegar a la parcela en la que se encontraba el productor, los hombres armados dispararon en su contra.

Los reportes indican que el empresario murió luego de recibir varios disparos en distintas partes del cuerpo.

Los asesinos fueron identificados por las autoridades de seguridad, como integrantes del Cártel de Los Viagras, que operan en esa zona de la entidad.

Familiares, autoridades locales y personas cercanas a la víctima, denunciaron que Aguiñaga Escalera, fue asesinado por no poder pagar ya la extorsión que le exigía el grupo criminal.

"Ya había recibido amenazas de 'El Botox' y de 'La Peggy', porque ya no pudo pagar las cuotas y le dijeron que si nos les pagaba un millón de pesos de multa, lo iban a matar. Lamentable por miedo no presentó denuncia y cuando ya se había animado para ir, mire, alguien le avisó a la maña y nos lo mataron", dijo a EL UNIVERSAL, un familiar de José Luis Aguiñaga, que pidió el anonimato por su seguridad.

En el resto de la región, sí hubo corte, empaque y comercialización de limón y no se ha confirmado que vayan a paralizar la actividad citrícola.

En el caso de las dos localidades del municipio de Buenavista que pararon actividades, tampoco se ha informado si continuarán el paro o reanudarán actividades la siguiente semana.